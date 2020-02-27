İlayda Alişan: İntikamla uğraşmam

“Çukur’da olmasaydım parlayan yıldız olamazdım” dersen doğru olur mu?

Doğru olabilir. Her işte belli bir başarı kat ediyorsun. Çukur’da benim için çok büyük bir başarı… Başarılarımın en önemli göstergesi aslında… Çok güzel bir yansıması oldu.



“Akşın karakteri İlayda’nın da çok şey öğrendiği, kendini eğittiği bir yolculuk oldu” dersen peki?

Kesinlikle öyle…



Öğrenciyken aileme söylediğin hangi yalan seni epey zor durumda bırakmıştı?

İlla ki söylemişimdir küçük küçük yalanlar… Lise yıllarında daha çok ama hatırlamıyorum.



“Gelecek hayalim yok gelecek inancım var. İlerde karşıma çıkacak yeni fırsat ve yeni güzelliklerin geleceğine inanıyorum” dersek senin adına doğru olur mu?

Tabi ki olur. Baya iyisin ya… Aynam gibi… ( Gülüyor)