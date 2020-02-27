Ferit Ömeroğlu
Haber Giriş: 27 Şubat 2020 - 09:32,
İlayda Alişan: İntikamla uğraşmam
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak olan sosyal medyanın sık konuştuğu oyuncu İlayda Alişan hurriyet.com.tr' de Ferit Ömeroğlu'na hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çok utangaç olduğunu söyleyen Alişan, oyunculuk mesleği ile alakalı her role girebileceğini ve bu konuda bir sınırı olmadığını ifade etti.
Haksızlıklara katlanamadığını söyleyen İlayda Alişan, ilk aşk sorusunu yanıtsız bıraktı. Sorulan sorular içerisinde doğal ve samimi bir tavırda olan Alişan, meraklı olduğunu ve şayet imkanı olsaydı zihin okumak isteyebileceğini söyledi.
İlayda’nın kalbine giden yol…
Yemek… (Gülüyor)
Duygularını paylaşır mısın? İlk heyecan…
Sınav senem olabilir. Öyle günlerde çok heyecanlanıyorum.
İlk başarısızlık…
İlk sınavım… İstediğim başarıyı alamamıştım.
O telefon…
İlk işime kabul edildiğim telefon olabilir.
İlk aşk…
Pas geçiyorum.
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