İlayda Alişan: İntikamla uğraşmam

Neslihan mı Akşın mı?

İkisi çok farklı… Seçemem. Neslihan’ın güçlü tavrını seviyorum. Akşın’ın da saflığı ve masumiyetini seviyorum.



Kedi gibi davranan köpeğinin mi olmasını isterdin, köpek gibi davranan kedin mi olsun isterdin?

Kedim var. Bir köpek gibi davranmasını isterdim. Çünkü sadece kendi istediğinde geliyor, sevdiriyor. Köpekler öyle değil ama… Her zaman geliyor sevdirmeye…



Geçmişte mi dünyaya gelmek isterdin gelecekte mi dünyaya gelmek isterdin?

Geçmişte dünyaya gelmek isterdim açıkçası… O zamanın dokusunu merak ederdim.



Yalan söyleyebilme özelliğini mi kaybetmek isterdin, sana söylenen her şeye inanmak mı isterdin?

Her şeye inanmak istemezdim. Bazen inanıyorum ama inanmayıp inanmış gibi de yapıyorum. Hiç çaktırmam. (Gülüyor)