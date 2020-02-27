İlayda Şahin: İntikamla uğraşmam

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak olan sosyal medyanın sık konuştuğu oyuncu İlayda Alişan hurriyet.com.tr' de Ferit Ömeroğlu'na hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çok utangaç olduğunu söyleyen Alişan, oyunculuk mesleği ile alakalı her role girebileceğini ve bu konuda bir sınırı olmadığını ifade etti.
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Haksızlıklara katlanamadığını söyleyen İlayda Alişan, ilk aşk sorusunu yanıtsız bıraktı. Sorulan sorular içerisinde doğal ve samimi bir tavırda olan Alişan, meraklı olduğunu ve şayet imkanı olsaydı zihin okumak isteyebileceğini söyledi.
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İşte öne çıkan cevaplar;
İlayda’yı tanıyor musun? İlayda’da keşfettiğin en son özellik ne? Hayır diyemiyor…
İlayda’ya en çok kızdığın huy… Çok utangaç…
İlayda’ya şaşırdığın o tepkisi… Bu çok zor… Bilmiyorum.
İlayda’nın katlanamayacağı durum… Haksızlık…
3
İlayda’nın kalbine giden yol… Yemek… (Gülüyor)
Duygularını paylaşır mısın? İlk heyecan… Sınav senem olabilir. Öyle günlerde çok heyecanlanıyorum.
İlk başarısızlık… İlk sınavım… İstediğim başarıyı alamamıştım.
O telefon… İlk işime kabul edildiğim telefon olabilir.
İlk aşk… Pas geçiyorum.
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İlk sahne… Hiç unutamıyorum. 3-2-1 demeden sahneye dalmıştım.
Yükselen Yıldız olmak… Büyük gurur…
O erkeğin benimle akşam yemeği yemesi mümkün değil çünkü… Bilmiyorum. Öyle bir kriterim yok.
Saatin kaç olduğunun farkında değildim ve… Uyuyakaldım.
Her role girebileceğime inanıyorum fakat bir tek… Öyle bir şey yok. Her role girebileceğime inanıyorum.
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“Çukur’da olmasaydım parlayan yıldız olamazdım” dersen doğru olur mu? Doğru olabilir. Her işte belli bir başarı kat ediyorsun. Çukur’da benim için çok büyük bir başarı… Başarılarımın en önemli göstergesi aslında… Çok güzel bir yansıması oldu.
“Akşın karakteri İlayda’nın da çok şey öğrendiği, kendini eğittiği bir yolculuk oldu” dersen peki? Kesinlikle öyle…
Öğrenciyken aileme söylediğin hangi yalan seni epey zor durumda bırakmıştı? İlla ki söylemişimdir küçük küçük yalanlar… Lise yıllarında daha çok ama hatırlamıyorum.
“Gelecek hayalim yok gelecek inancım var. İlerde karşıma çıkacak yeni fırsat ve yeni güzelliklerin geleceğine inanıyorum” dersek senin adına doğru olur mu? Tabi ki olur. Baya iyisin ya… Aynam gibi… ( Gülüyor)
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Neslihan mı Akşın mı? İkisi çok farklı… Seçemem. Neslihan’ın güçlü tavrını seviyorum. Akşın’ın da saflığı ve masumiyetini seviyorum.
Kedi gibi davranan köpeğinin mi olmasını isterdin, köpek gibi davranan kedin mi olsun isterdin? Kedim var. Bir köpek gibi davranmasını isterdim. Çünkü sadece kendi istediğinde geliyor, sevdiriyor. Köpekler öyle değil ama… Her zaman geliyor sevdirmeye…
Geçmişte mi dünyaya gelmek isterdin gelecekte mi dünyaya gelmek isterdin? Geçmişte dünyaya gelmek isterdim açıkçası… O zamanın dokusunu merak ederdim.
Yalan söyleyebilme özelliğini mi kaybetmek isterdin, sana söylenen her şeye inanmak mı isterdin? Her şeye inanmak istemezdim. Bazen inanıyorum ama inanmayıp inanmış gibi de yapıyorum. Hiç çaktırmam. (Gülüyor)
7
Özgür olmak mı güvende olmak mı? Güvende olmak…
Sevgili mi flört mü? Sevgili…
Dünyayı yönetmek mi problemsiz bir dünyada yaşamak mı? Problemsiz bir dünyada yaşamak
Eğlence parkında yaşamak mı hayvanat bahçesinde yaşamak mı? Eğlence parkında yaşamak… Korktuğum hayvanlarda var çünkü…
8
Zihin okumak mı isterdin geleceği doğru tahmin etmek mi? Zihin Okumak… Meraklıyım.
Büyük ikramiyeyi kazanmak mı iki kat daha uzun yaşamak mı? Ne yapacağım iki kat daha uzun yaşayıp? Büyük ikramiyeyi kazanmak…
Tek başına sinemaya gitmek mi tek başına restoranda yemek yemek mi? Asla yalnız başıma yemek yemem… Hiç sevmiyorum.
İnek dili yemek mi ahtapot yemek mi? Ahtapot yemek…
9
X Ray kalitesinde bir görüşünün olması mı ultra gelişmiş işitme duyunun olması mı? İkisi de… İşitme de olabilir. Çok uzaktaki bir şeyleri duymak isterdim.
Hayatını ıssız bir adada tek başına geçirmek mi çok konuşan birisiyle geçirmek mi? Çok konuşulmasından hiç hoşlanmam. Arada sıkılırım ama… Çok konuşan biri olsun bari…
Her zaman aklından geçen her şeyi söylemek mi bir daha hiç konuşmamak mı? Her zaman aklından geçen bir şeyi söylemek…
Söyler misin? Söylemem. (Gülüyor)
İntikam mı Allah’ından bulsun mu? Allah’ından bulsun… Ne uğraşacağım intikamla… Asla uğraşmam…
Buldu mu peki? Bilmem… Kaçamak cevapları çok severim.