İlayda Akdoğan İranlı aşkı Roham Kabir'i görmeye Tahran'a gitti! Corona virüs sebebiyle mahsur kaldı

KEYFİMDEN MI BURADAYIM! Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü. Güzel oyuncu, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak" şeklindeki mesajını ise şöyle yanıtladı: "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır yaa sabır."