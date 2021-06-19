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Ali KESER
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 09:40 | 

İlay Erkök yeni sevgilisi ile tatilde

İlay Erkök, yeni sevgilisiyle Bodrum’a tatile gitti. Arkadaşlarıyla tekne turu yapan çiftin serinlemek için denize girdiği o anlar objektiflerden kaçmadı.

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Hercai dizisindeki Yaren karakteriyle adından söz ettiren İlay Erkök, en son Yalovaspor Basketbol Takımı’nda oynayan Kerem Gülmez’le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

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Oyuncunun basketbolcudan ayrılınca aradığı aşkı Muharrem adlı iş insanında bulduğu öğrenildi. Çift, önceki gün Bodrum’daki Mazı koyunda görüntülendi.

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Kalabalık arkadaş grubu ile tekne tatiline çıkan oyuncu, sıcaktan bunalıp suya atlarken sevgilisine de “Muharrem gelsene” diye seslendi.

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Önce “tavla bitsin geleyim” diyen sevgilisi Erkök’ün ısrarı üzerine denize girdi. Denizde vakit geçiren çift birbirini öpücük yağmuruna tuttu.

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İlay Erkök teknede çektirdiği fotoğrafları “Su çok güzel gelsene” notuyla sosyal medyada paylaştı.

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