İlay Erkök yeni sevgilisi ile tatilde

Hercai dizisindeki Yaren karakteriyle adından söz ettiren İlay Erkök, en son Yalovaspor Basketbol Takımı’nda oynayan Kerem Gülmez’le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Oyuncunun basketbolcudan ayrılınca aradığı aşkı Muharrem adlı iş insanında bulduğu öğrenildi. Çift, önceki gün Bodrum’daki Mazı koyunda görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubu ile tekne tatiline çıkan oyuncu, sıcaktan bunalıp suya atlarken sevgilisine de “Muharrem gelsene” diye seslendi. Önce “tavla bitsin geleyim” diyen sevgilisi Erkök’ün ısrarı üzerine denize girdi. Denizde vakit geçiren çift birbirini öpücük yağmuruna tuttu. İlay Erkök teknede çektirdiği fotoğrafları “Su çok güzel gelsene” notuyla sosyal medyada paylaştı.