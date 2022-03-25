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İlave tediyeler ne zaman ödenecek? 2022 ilave tediye ödeme tarihleri

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Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı ocak ayında yapılmıştı. Yılın ikinci tediye ödemeleri için ise nisan ayı işaret edilmişti. Peki, ilave tediyeler ne zaman ödenecek? 2022 ilave tediye ödeme tarihleri

1/4İlave tediyeler ne zaman ödenecek 2022 ilave tediye ödeme tarihleri

Kamuda işçi statüsünde olanlara yılın belli dönemlerinde tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödeme tarihleri her sene Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla paylaşılıyor.

2/4İlave tediyeler ne zaman ödenecek 2022 ilave tediye ödeme tarihleri

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

3/4İlave tediyeler ne zaman ödenecek 2022 ilave tediye ödeme tarihleri

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

4/4İLAVE TEDİYE NEDİR

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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