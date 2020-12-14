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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:30 | 

İlave tediye 2020 ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan ilave tediye ödeme tarihleri açıklaması

İlave tediye ödeme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödemeleri her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte ilave tediye hakkında detaylar

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İlave tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk ödemenin bugün yapılacağını açıkladı.

2İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK
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İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

3İLAVE TEDİYE NEDİR
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İLAVE TEDİYE NEDİR?

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

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