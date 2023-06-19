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İlaç raporları uzatıldı mı 2023? Yeni açıklama geldi! Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 09:24

İlaç raporlarının geçerlilik süresi merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Daha önce Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020’den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Ancak sağlık raporu süresiyle ilgili değişikliğe gidilmişti. Peki sağlık (İlaç) raporları uzatıldı mı 2023? İlaç raporları ne zaman yenilenecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

1/3İlaç raporları uzatıldı mı 2023 Yeni açıklama geldi Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak

Geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sonra sona erecek olan süreli sağlık raporları uzatıldı. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları belirlenen tarihe kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

2/3SAĞLIK (İLAÇ) RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI

SAĞLIK (İLAÇ) RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı.

"Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

3/3İlaç raporları uzatıldı mı 2023 Yeni açıklama geldi Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak

Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

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