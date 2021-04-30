İl il sahur vakitleri 2021: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 Ramazan İmsakiyesi ve il il imsak vakti
İstanbul sahur vakti başta olmak üzere il il sahur saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm illerde Ramazan İmsakiyesi saatlerin ilerlemesinin ardından gündeme geldi. Oruca niyet edecek olanların yoğunlaştığı 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?' sorularının yanıtı Diyanet ı il il imsak vakitleri takviminden yanıt buldu. Ramazanın son günlerine doğru gelinirken, sahur için imsak vakti de daha erken gerçekleşmeye başladı. Tüm illerin sahur saati tek bir ekran üzerinden görüntülenecek. İşte, Edirne, Adana, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Kayseri tüm illerin sahur vakitleri.
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Sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. On bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamamıza günler kala, tüm illerin sahur saatleri illere göre erken gerçekleşmeye başladı. Dindeki yeri önemli olan sahur yemeği için hazırlıklarına başlayanlar 30 Nisan imsak vakitlerine göre oruca niyet edecek. Diyanet bilgisine göre bu gece sahur için imsak İstanbul'da 04:18'de, Ankara'da 04:07'de, İzmir'de ise 04:36'da olacak. Tüm illerin sahur vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 30 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:18
ANKARA: 04:07
İZMİR: 04:36
ADANA: 04:09
Ayrıca 2021 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
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“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”