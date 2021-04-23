İl il sahur vakitleri 2021: İstanbul, Ankara, İzmir sahur saat kaçta? İşte 23 Nisan sahur ve imsak vakitleri
Sahur saatleri 2021, saatlerin ilerlemesi ile sahur yapacak olan milyonların gündemine geldi.İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin sahur imsak vakitleri bilgisini 2021 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Sahur saat kaçta? sorusuna cevap verdi. İllere göre değişen sahur saatleri bilgileri, tek ekran üzerinden öğreniliyor. Her gece olduğu gibi bu gece de sahur ve imsak vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Diyarbakır ve tüm illerin 23 Nisan sahur saatleri ve Diyanet Ramazan İmsakiyesi...
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Tüm illerin sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Mübarek Ramazan ayında 10 günü geride bırakan Müslümanlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde ya da yaşadıkları kentlerde vatandaşlar sahur vakitleri bilgilerine odaklandı. Diyanet bilgisine göre 23 Nisan'da sahur için imsak vakitleri İstanbul'da 04:31'de, Ankara'da 04:20'de, İzmir'de ise 04:48 olacak.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 23 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:31
ANKARA: 04:20
İZMİR: 04:48
ADANA:04:20
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).
Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.
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Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.
Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).
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İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).
Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.