İl il sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi 2020 - İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?
Sahur saatleri ve tüm illerin imsak vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri, saatlerin ilerlemesiyle araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında 81 ilde 7 Mayıs sahur vakitleri 2020 İmsakiyesi'nde bir kaç dakika değişiyor. Ramazan ayında sahur ve imsak vakitlerini, imsakiyeden bulunduğunuz ili seçerek öğrenebilir, hazırlıklarınızı hızlandırabilirsiniz. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Sahur saat kaçta? İşte, Diyanet İmsakiyesi'ne göre il il sahur vakitleri ve tüm illerin imsak vakitleri bilgisi...
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'Sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi' ' Erzurum, Eskişehir, Mersin, Adana, Kayseri, Trabzon, Edirne, İStanbul, Ankara, İzmir, gibi illerde sahura kalkarak yarınki orucuna niyet edecek olan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Yaşadıkları illerde sahur vakitlerini kaçırmak istemeyenler, il il sahur vakitlerine 2020 Diyanet İmsakiyesi üzerinden ikamet ettikleri ili seçerek öğrenecekler. İşte, tüm illerin 7 Mayıs sahur vakitleri İmsakiye takvimi ve sahur saatleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 7 Mayıs'ta İstanbul'da sahur 04:06'da, Ankara'da 03:55'te,
İzmir'de 04:25'te,
Bursa'da 04:09'da gerçekleşecek.
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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Oruca niyet etmek şart mıdır?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.