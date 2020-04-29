İl İl sahur saatleri ve imsakiye: İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman, saat kaçta? 29 Nisan sahur vakitleri
Sahur saatleri ve imsak vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde sahur saat kaçta? sorusuna yanıt arayanların araştırmalarında yer alıyor. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesine göre, il il sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler, 29 Nisan imsak vakitlerine göre, "sahur vakti ezan kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını il il imsak vakitleri takviminden öğrenebilecekler. Peki, sahura ne kadar kaldı, saat kaçta? İşte, Diyanet imsak vakitlerine göre, İstanbul Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Bursa, Konya, il il tüm illerin sahur saatleri ve sahur imsak vakitleri bilgisi...
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'Sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi' Erzurum, Eskişehir, Mersin, Adana, Kayseri, Trabzon, Edirne, İStanbul, Ankara, İzmir, gibi illerde sahura kalkarak yarınki orucuna niyet edecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2020 İmsakiyesinde, 29 Nisan sahur vakitleri bilgisi yer alıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta? Sahur ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm illerin Diyanet Ramazan imsakiyesine göre, sahur saatleri ve imsak vakitleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 29 Nisan'da sahur İstanbul'da 04:20'de, Ankara'da 04:09'da, İzmir'de 04:38'de, Adana'da 04:10'da gerçekleşecek.
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)
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Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.
“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
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Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)