İl il sahur saatleri 2021: Sahur saat kaçta ve imsak vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri

Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.



“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.



Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.



