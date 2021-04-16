İl il sahur saatleri 2021: Sahur saat kaçta ve imsak vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri
Sahur saatleri ve imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri, saatlerin ilerlemesi ile sahur hazırlıklarına yön veren milyonlarca Müslümanın gündemine geldi. Yaşadıkları illerde sahur vakitlerini kaçırmak istemeyenler, sahur vakitlerine 2021 Diyanet İmsakiyesi üzerinden ikamet ettikleri ili seçerek öğrenecekler. 11 ayın sultanı Ramazan ayında 81 ilde 16 Nisan sahur vakitleri 2021 İmsakiyesi'nde bir kaç dakika değişiyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet İmsakiyesi'ne göre il il sahur saati ve tüm illerin imsak vakitleri bilgisi...
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Sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi, Adana, Bursa, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum gibi illerde sahur vakti oruca niyet edecek olanlara yön verecek. Sahur ve imsak vakitleri bu gecede her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in 16 Nisan Ramazan İmsakiyesi'ne göre, sahur İstanbul'da 04:45, Ankara'da 04:33, İzmir'de 05:00 olacak. Tüm illerin imsak ve sahur vakitlerini 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadığınız ili seçerek öğrenebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 16 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:45
ANKARA: 04:33
İZMİR: 05:00
ADANA: 04:31
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
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Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.
“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
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“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
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Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)