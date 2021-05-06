İl il sahur saatleri 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi
Sahur vakitleri sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanet Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 6 Mayıs tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde sahur için imsak farklı saatlerde gerçekleşecek. 12 Mayıs'ta son oruca kadar il il sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenilecek. Peki, bu gece sahur vakti ezan kaçta okunacak, sahur saat kaçta? İşte, Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur ve imsak vakitleri.
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Sahur saati Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan sahur vakitleri ile 6 Mayıs imsak vakitleri belirlendi. Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Muğla ve tüm illerin sahur vakitleri, Ramazan imsakiyesi üzerinden öğreniliyor.81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerine göre hazırlık yapacak. Bu gece sahur için imsak İstanbul'da 04:08'de, Ankara'da 03:57'de, İzmir'de ise 04:27'de olacak.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 6 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:08
ANKARA: 03:57
İZMİR: 04:27
BURSA: 04:11
Ayrıca 2021 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
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Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).