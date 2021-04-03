İl il koronavirüs risk haritası: Çok yüksek (kırmızı) riskli iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il vaka sayısı

HAFTALIK KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (13-19 Mart) göre tüm illerde arttı.



Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya ve Kastamonu olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada İstanbul'da 150,50, Çanakkale'de 146,06, Kırklareli'de 143,19, Malatya'da 142,78 ve Kastamonu'da 131,78 arttı.



Bir önceki hafta en fazla vaka artışının yaşandığı iller arasında dördüncü olan İstanbul, bu hafta ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta artış yaşanan illerin başındaki Kastamonu beşinci sıraya, ikinci sıradaki Çankırı yedinci sıraya, üçüncü sıradaki Yalova altıncı sıraya geriledi.



Geçen haftanın en fazla vaka sayısı artan beşinci ili Erzincan'ın artış hızını yavaşlatarak listenin 20'nci sırasına gerilediği kayıtlara geçti.



Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Van, Şırnak, Siirt, Burdur ve Şanlıurfa olarak sıralandı.



Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Van'da 4,17, Şırnak'ta 5,39, Siirt'te 8,45, Burdur'da 10,48 ve Şanlıurfa'da 10,68 arttı.