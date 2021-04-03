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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 00:16 | 

İl il koronavirüs risk haritası: Çok yüksek (kırmızı) riskli iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il vaka sayısı

İl il risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 20-29 Mart tarihli Türkiye risk haritası vaka sayılarını yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir uyarısını bir kez daha yeniledi. Koronavirüs önlemlerine yön veren illere göre vaka haritasında; her 100 bin kişideki kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (13-19 Mart) göre tüm illerde arttı. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli koronavirüs vaka sayısı en çok artan illerden oldu. Diğer yandan güncellenen Türkiye kovid-19 risk haritasında ise 58 il çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. İşte, 20-29 Mart il il koronavirüs risk haritasında son durum.

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İllere göre koronavirüs haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde vaka sayısı artış gösterdi. Her hafta Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan koronavirüs risk haritasında İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 251,12'den 401,62'ye, Ankara'da 107,99'dan 184,29'a, İzmir'de 111,41'den 156,48'e yükseldi. Vaka sayısındaki yükseliş tüm illerde tedirginliğe neden olurken; hafta başında açıklanan renklere göre risk haritasında düşük riskli tek il (mavi) Şırnak olmuştu.

2HAFTALIK KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

HAFTALIK KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (13-19 Mart) göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya ve Kastamonu olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada İstanbul'da 150,50, Çanakkale'de 146,06, Kırklareli'de 143,19, Malatya'da 142,78 ve Kastamonu'da 131,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka artışının yaşandığı iller arasında dördüncü olan İstanbul, bu hafta ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta artış yaşanan illerin başındaki Kastamonu beşinci sıraya, ikinci sıradaki Çankırı yedinci sıraya, üçüncü sıradaki Yalova altıncı sıraya geriledi.

Geçen haftanın en fazla vaka sayısı artan beşinci ili Erzincan'ın artış hızını yavaşlatarak listenin 20'nci sırasına gerilediği kayıtlara geçti.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Van, Şırnak, Siirt, Burdur ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Van'da 4,17, Şırnak'ta 5,39, Siirt'te 8,45, Burdur'da 10,48 ve Şanlıurfa'da 10,68 arttı.

3Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 251,12'den 401,62'ye, Ankara'da 107,99'dan 184,29'a, İzmir'de 111,41'den 156,48'e yükseldi.

Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında 81 il arasında olduğu gibi İstanbul 150,50 ile birinci, Türkiye genelinde 19'uncu sıradaki Ankara 76,30'luk artışla ikinci, Türkiye genelinde 37'nci sıradaki İzmir 45,07'lik artışla üçüncü oldu.

İllerin vaka artış aralıkları

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Tekirdağ, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Yalova, Kastamonu, Malatya, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul olarak kayıtlara geçti.

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19 ilde, Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttı. Bu iller Balıkesir, Sakarya, Sivas, Bartın, Bursa, Ordu, Kayseri, Karaman, Kilis, Erzincan, Ankara, Yozgat, Samsun, Konya, Bolu, Kocaeli, Amasya, Bayburt ve Çorum olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 52 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü.

Bu iller; Van, Şırnak, Siirt, Burdur, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Mardin, Aksaray, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Artvin, Manisa, Denizli, Gümüşhane, Uşak, Hakkari, Muğla, Kahramanmaraş, Bingöl, Karabük, Tunceli, Afyon, Antalya, Tokat, Kars, Adana, Hatay, Düzce, Adıyaman, Mersin, Trabzon, Kırşehir, Niğde, Iğdır, Elazığ, Isparta, Aydın, Kırıkkale, Giresun, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, İzmir, Osmaniye, Sinop, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Rize ve Ardahan oldu.

5HANGİ İLLERD DÜŞÜK HANGİ İLLER YÜKSEK RİSKLİ

HANGİ İLLERD DÜŞÜK HANGİ İLLER YÜKSEK RİSKLİ?

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritası açıklanmıştı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

6ÜÇ BÜYÜK İL KIRMIZI KATEGORİDE

ÜÇ BÜYÜK İL KIRMIZI KATEGORİDE

20-26 Şubat tarihlerini kapsayan ve 1 Mart'ta kamuoyuna duyurulan Türkiye Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride 17 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki il sayısı 58'e çıktı.

Yüksek riskli kategoride daha önce 22 olan il sayısı 12, orta riskli kategoride daha önce 28 olan il sayısı 10 oldu.

Önceki haritada düşük riskli (mavi) kategoride 14 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki yerini koruyan tek il Şırnak oldu.

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Eski haritada düşük riskli kategoride yer alan Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van orta riskli (sarı) kategoriye, Bingöl ve Ağrı yüksek riskli (turuncu), Iğdır ise çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçti.

Daha önce açıklanan haritada yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir ile orta riskli (sarı) kategorideki Ankara, güncellenen haritada çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Burdur, tüm iller içerisinde risk grubunu düşüren tek il oldu.

Buna göre, önceki haritada çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Burdur, güncellenen haritada yüksek riskli (turuncu) kategoriye geçti.

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