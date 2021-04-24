İl il risk haritası 24 Nisan! İstanbul'da vaka sayısında düşüş! İşte İllere göre haftalık koronavirüs risk haritası

İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09), Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92), Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23), Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47), Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14), Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."