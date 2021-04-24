İl il risk haritası 24 Nisan! İstanbul'da vaka sayısında düşüş! İşte İllere göre haftalık koronavirüs risk haritası

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.



Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.