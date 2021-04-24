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Haber Giriş: 24 Nisan 2021 - 01:57 | 

İl il risk haritası 24 Nisan! İstanbul'da vaka sayısında düşüş! İşte İllere göre haftalık koronavirüs risk haritası

İllere göre risk haritası ve haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile güncellendi. 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok vaka görülen illerden oldu. Türkiye il il risk haritasında Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasına girdi. Sosyal medya hesabından umutlandıran gelişmeleri duyuran Bakan Koca 23 Nisan tarihi itibari ile İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu belirtti. İşte, haftalık koronavirüs il il risk haritası.

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Türkiye haftalık risk haritası son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları 18 Nisan'da açıklanmıştı. 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısında her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Öte yandan bugün açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul için umut veren gelişmeleri duyurdu. Koca, İstanbul'da vaka sayısında düşüş olduğunu belirtirken, yoğun bakım yükünün ise devam ettiğine dikkat çekti.

2İSTANBULDA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

310-16 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

10-16 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

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Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

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İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09), Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92), Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23), Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47), Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14), Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."

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