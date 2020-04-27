İl il Ramazan imsakiyesi 2020: Sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman?
"Sahura ne kadar kaldı, sahura kaçta kalkılacak?" sorusu İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana gibi iller başta olmak üzere araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre tutulan Ramazan orucu sahur vakitleri, her gün illere göre bir kaç dakika değişebiliyor. Yarınki orucu için niyet edecek olan vatandaşlar, 27 Nisan sahur saatlerini Ramazan 2020 imsak takvimine göre öğrenmek istiyor. Peki, sahur saat kaçta, ne zaman, ne kadar kaldı? İşte, 2020 imsak bilgilerine göre, tüm illerin sahur vakitleri ve sahur saatleri.
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'Sahur saatleri' Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgileri kapsamında yayınlandı. Ramazan orucunu tutmak üzere, Eskişehir, Edirne, Trabzon, İzmir, Antalya, Gaziantep gibi illerde sahura kalkacak olanlar tüm illerin 27 Nisan sahur ve imsak vakitlerini sorguluyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta? Sahurda ezan ne zaman okunacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiyesi İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakitleri...
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İL İL SAHUR SAATLERİ
Sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesinde yayınlandı. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, illere göre sahur saatlerini öğrenmek istiyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 27 Nisan İstanbul'da sahur saat 04:23'te, Ankara'da 04:12'de, İzmir'de 04:41'te gerçekleşecek.
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Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
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Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).