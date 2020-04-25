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Gündem
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 02:08,

İl il Ramazan İmsakiyesi 2020: Ankara, Bursa, Trabzon, İzmir, İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? Sahur ve imsak vakitleri

Sahur vakti ne zaman saat kaçta? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının ikinci gecesinde sahura kalkacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi ile birlikte şehirlerinde sahur vakitlerini internette araştırıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon ve tüm illerimizde sahur saat kaçta sorusu merakla cevabı aranıyor. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre, 25 Nisan tarihinde İstanbul'da sahur saati 04:27'de, Ankara'da sahur saati 04:16'da, İzmir sahur saati 04:44, Bursa'da sahur saati 04:30 olarak belirlendi. İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri...

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1

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlarımız kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için ilk sahura kalkıldı. Ramazan ayının ikinci gecesinde internette en çok aranan konulardan biri olan 'sahur saat kaçta?' sorusunun cevabı ramazan özel imsakiye sayfamızda il il hazırlandı. Aynı zamanda imsakiye sayfamızdaki sayaç vasıtası ile sahura ne kadar kaldığını da öğrenebilirsiniz.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

2İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ


On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve bugün ilk oruçlar tutuldu.

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.

Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorusu, sahura kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Mega Kent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile evlerde geçecek olan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde ifa edilecek. Peki, İstanbul'da sahur saati kaç olacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiye bilgilerine göre İstanbul iftar ve sahur vakitleri bilgisi

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

Ramazan ayının ilk günlerinde İstanbul iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, İstanbul, sahur ve iftar vakitleri
GünTarihİmsak (Sahur)ÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2913:0716:5520:0021:29*
225.04.202004:2713:0716:5520:0121:31
326.04.202004:2513:0716:5520:0221:32
427.04.202004:2313:0716:5620:0321:33
528.04.202004:2213:0716:5620:0421:35
629.04.202004:2013:0616:5620:0521:36
730.04.202004:1813:0616:5720:0621:38
801.05.202004:1613:0616:5720:0721:39
902.05.202004:1413:0616:5720:0921:41
1003.05.202004:1313:0616:5720:1021:43
1104.05.202004:1113:0616:5820:1121:44
1205.05.202004:0913:0616:5820:1221:46
1306.05.202004:0713:0616:5820:1321:47
1407.05.202004:0613:0616:5920:1421:49
1508.05.202004:0413:0616:5920:1521:50
1609.05.202004:0213:0616:5920:1621:52
1710.05.202004:0113:0616:5920:1721:53
1811.05.202003:5913:0517:0020:1821:55
1912.05.202003:5713:0517:0020:1921:56
2013.05.202003:5613:0517:0020:2021:58
2114.05.202003:5413:0517:0120:2121:59
2215.05.202003:5313:0517:0120:2222:01
2316.05.202003:5113:0517:0120:2322:02
2417.05.202003:5013:0617:0120:2422:04
2518.05.202003:4813:0617:0220:2522:05
2619.05.202003:4713:0617:0220:2622:07**
2720.05.202003:4513:0617:0220:2722:08
2821.05.202003:4413:0617:0320:2822:09
2922.05.202003:4313:0617:0320:2822:11


İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayında sahur ve iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Ankara sahur saatlerine Diyanet İşleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilecekler. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgisine göre, Ankara sahur ve iftar saatleri...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. Ankara'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Ankara'da sahur 25 Nisan Cumartesi günü saat 04:16'de gerçekleşecek.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48

5TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ

TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ

Trabzon'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'da sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Trabzon sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Trabzon'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Trabzon sahur ve iftar saatleri...

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar için 25 Nisan'da sahur 03:44'te yapılacak.

TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

6BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Bursa vatandaşların bir numaraları gündem maddesi sahur saatleri oldu. Sahur saat kaçta yapacaklarını merak eden Bursalı vatandaşlar da ezanının kaçta okunacağını ve sahur vaktini sorguluyor. 

İmsakiyede yer alan bilgilere göre Bursa'da sahur saat 04:30'da olacak.

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3219:5821:26*
225.04.202004:3019:5921:27
326.04.202004:2820:0021:29
427.04.202004:2620:0121:30
528.04.202004:2520:0221:31
629.04.202004:2320:0321:33
730.04.202004:2120:0421:34
801.05.202004:1920:0521:36
902.05.202004:1820:0621:37
1003.05.202004:1620:0721:39
1104.05.202004:1420:0921:40
1205.05.202004:1320:1021:42
1306.05.202004:1120:1121:43
1407.05.202004:0920:1221:44
1508.05.202004:0820:1321:46
1609.05.202004:0620:1421:47
1710.05.202004:0420:1421:49
1811.05.202004:0320:1521:50
1912.05.202004:0120:1621:52
2013.05.202004:0020:1721:53
2114.05.202003:5820:1821:55
2215.05.202003:5720:1921:56
2316.05.202003:5520:2021:57
2417.05.202003:5420:2121:59
2518.05.202003:5320:2222:00
2619.05.202003:5120:2322:02**
2720.05.202003:5020:2422:03
2821.05.202003:4920:2522:04
2922.05.202003:4720:2622:06


BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

7EDİRNE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

EDİRNE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Edirne'de iftar ve sahur saatleri ramazan ayının gelmesiyle ana gündem konularından biri haline geldi. 2020 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri açıklandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Edirne'de sahur ve iftar saat kaçta?

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3617:0520:1121:41*
225.04.202004:3417:0520:1221:43
326.04.202004:3217:0620:1321:44
427.04.202004:3017:0620:1421:46
528.04.202004:2817:0620:1521:47
629.04.202004:2717:0720:1621:49
730.04.202004:2517:0720:1721:51
801.05.202004:2317:0720:1921:52
902.05.202004:2117:0820:2021:54
1003.05.202004:1917:0820:2121:55
1104.05.202004:1717:0820:2221:57
1205.05.202004:1517:0920:2321:58
1306.05.202004:1417:0920:2422:00
1407.05.202004:1217:0920:2522:02
1508.05.202004:1017:0920:2622:03
1609.05.202004:0817:1020:2722:05
1710.05.202004:0717:1020:2822:06
1811.05.202004:0517:1020:2922:08
1912.05.202004:0317:1120:3022:09
2013.05.202004:0217:1120:3122:11
2114.05.202004:0017:1120:3222:13
2215.05.202003:5817:1220:3322:14
2316.05.202003:5717:1220:3422:16
2417.05.202003:5517:1220:3522:17
2518.05.202003:5417:1220:3622:19
2619.05.202003:5217:1320:3722:20**
2720.05.202003:5117:1320:3822:22
2821.05.202003:4917:1320:3922:23

8ANTALYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANTALYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Antalya sahur vakti için geri sayım başladı. Sahur yemeklerini yiyerek oruç ibadetlerine hazırlanacak olan kent sakinleri, Antalya sahur saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki,sahur sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya sahur saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya 25 Nisan'da sahur 04:35'te olacak.

ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3719:4721:08*
225.04.202004:3519:4721:09
326.04.202004:3419:4821:11
427.04.202004:3219:4921:12
528.04.202004:3119:5021:13
629.04.202004:2919:5121:14
730.04.202004:2719:5221:16
801.05.202004:2619:5321:17
902.05.202004:2419:5421:18
1003.05.202004:2319:5521:19
1104.05.202004:2219:5521:20
1205.05.202004:2019:5621:22
1306.05.202004:1919:5721:23
1407.05.202004:1719:5821:24
1508.05.202004:1619:5921:25
1609.05.202004:1420:0021:27
1710.05.202004:1320:0121:28
1811.05.202004:1220:0121:29
1912.05.202004:1120:0221:30
2013.05.202004:0920:0321:32
2114.05.202004:0820:0421:33
2215.05.202004:0720:0521:34
2316.05.202004:0620:0621:35
2417.05.202004:0420:0721:36
2518.05.202004:0320:0721:38
2619.05.202004:0220:0821:39**
2720.05.202004:0120:0921:40
2821.05.202004:0020:1021:41
2922.05.202003:5920:1121:42
3023.05.202003:5820:1121:43


ANTALYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

9ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana sahur ve iftar vakti saat kaçta? Sorusu araştırılıyor. Adana imsak, sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar bu takvim içerisinde yer alan vakitlerde oruç tutmaya başlayacak ve oruçlarını açacaklar. İşte Adana iftar ve sahur saatleri…

Adana sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ay 2020 yılında nisan ayında başladı. İlk orucu tutan Müslümanlar, “Adana’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2020 Adana İmsakiyesi…

Adana’da 25 Nisan'da sahur 04:16'da gerçekleşecek.

10ESKİŞEHİR’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

ESKİŞEHİR’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Eskişehir’de 25 Nisan'da sahur 04:26'da olacak.

ESKİŞEHİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

11İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İzmir sahur vakti Ramazan ayının gelmesiyle gündeme geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, 'sahur ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesini inceliyor. Peki, İzmir'da sahur saat kaçta? İşte İzmir sahur vakitleri...

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4617:0020:0321:27*
225.04.202004:4417:0020:0421:29
326.04.202004:4217:0020:0521:30
427.04.202004:4117:0020:0621:31
528.04.202004:3917:0020:0721:33
629.04.202004:3817:0120:0821:34
730.04.202004:3617:0120:0921:35
801.05.202004:3417:0120:1021:36
902.05.202004:3317:0120:1121:38
1003.05.202004:3117:0120:1221:39
1104.05.202004:3017:0220:1321:40
1205.05.202004:2817:0220:1421:42
1306.05.202004:2617:0220:1421:43
1407.05.202004:2517:0220:1521:44
1508.05.202004:2317:0220:1621:46
1609.05.202004:2217:0320:1721:47
1710.05.202004:2117:0320:1821:48
1811.05.202004:1917:0320:1921:50
1912.05.202004:1817:0320:2021:51
2013.05.202004:1617:0420:2121:52
2114.05.202004:1517:0420:2221:54
2215.05.202004:1417:0420:2321:55
2316.05.202004:1217:0420:2421:56
2417.05.202004:1117:0420:2421:58
2518.05.202004:1017:0520:2521:59
2619.05.202004:0917:0520:2622:00**
2720.05.202004:0717:0520:2722:01
2821.05.202004:0617:0520:2822:03


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12Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek

Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek

Fırınlarda ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar devam edecek.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı.

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

13Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

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Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."

15Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kovid-19 gölgesinde idrak edilecek ramazanda vatandaşların, evlerinde ailesiyle namaz kılmasını, kitap okuma halkaları oluşturmasını ve iletişim araçlarıyla yakınlarının hatırını sormasını tavsiye etti.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını, bu sürecin ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra dini hayatı etkilediğini söyledi.

Camilerde cemaatle ibadet edilecek günlerin bir an önce gelmesi için dua ettiğini belirten İşliyen, teravih namazlarının camide cemaatle eda edilmemesinin, ramazanın neşesi, feyiz ve bereketinden yararlanılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

İşliyen, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini dile getirerek, "Özellikle teravih namazı bağlamında kardeşlerimize 'Mademki camilere gidemiyoruz, o halde camileri evlerimize getirelim.' şeklinde bir çağrı yapıyoruz." diye konuştu.

"İhmal edilenleri imar edebiliriz"

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a, "Evlerinizi mescit haline getirin." buyurduğuna işaret eden İşliyen, koronavirüsle mücadele sürecinin ihmal edilenlerin imar edilmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İşliyen, insanların, "nazargahı ilahi (Allah'ın baktığı yer)" olan kalplerini ihmal ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bedenimiz, elbisemiz, işimiz, aşımız ve fiziğimizle o kadar çok meşgul olduk ki Allah'ın nazargahı olan kalplerimizi ihmal ettik. Kalbi imar etmenin yolu zikir, Kur'an, tezekkür, tefekkür ve ibadettir. Dolayısıyla zorunlu inzivada olduğumuz bugünlerde kalbimize yönelebiliriz. Eşlerimizi, eşlerimizle sohbet etmeyi ve çocuklarımızla ilgilenmeyi ihmal etmiş olabiliriz. İşte Allah, o ihmalimizi telafi etme imkanı verdi."
"Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim"
Vatandaşların ramazanda evde geçirdiği vakti ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lazım. 'Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sure okuyamıyorum.' diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler. Çay ve aile sohbetlerimiz aynı zamanda ilim meclislerimiz olsun. Mukabele geleneğimizde olduğu gibi hatimlerimizi okuyacağız ama ramazan boyunca Kur'an'ın tamamının anlamını okumaya gücümüz yetmese bile, belli surelerin anlamını okuyalım.

Hazret Peygamberin hayatını anlatan, çok güzel yazılmış ve çok hacimli olmayan kitaplar var. Bu ramazandan başlamak suretiyle Peygamber Efendimizin, Sahabe-i Kiram'ın hayatlarından parçalar anlatan, ibadet, ahlak ve benzeri kuralları ihtiva eden ilmihal kitaplarını okuyalım ama mutlaka bir okuma geleneği geliştirelim. Çünkü aynı çatının altında yabancı, birbiriyle konuşamaz insanlar haline geldik. Çünkü maalesef her birimiz elimizdeki telefonun ekranından açılan dünyayı, yanımızdaki sevdiğimizin dünyasına açılmaya tercih ediyoruz."

"Hazreti Peygamberin tavsiye ettiği şekilde itikaf günlerini geçirebiliriz"Ramazanın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetine değinen İşliyen, ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların itikafa evlerinde girebileceğini kaydetti.

İşliyen, vatandaşların evlerinin bir odasını itikaf alanı yapabileceğini bildirerek, "Madem bu yılki itikafı mescitlerde yapamıyoruz, o zaman zikir, ibadet, tefekkür, tezekkür, Kur'an ve duayla meşgul olmak üzere kendi evlerimizde itikafa girebilir, dua edebilir ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekilde o günleri geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Çevremizdekileri kesinlikle ihmal etmemeliyiz"
İşliyen, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yoğun katılımların olduğu iftar sofralarının kurulamayacağına işaret ederek, "Ramazanda toplu iftarlar yapamayacak olmamız, ramazandan fakirleri istifade ettiremeyeceğimiz anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanın ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girileceğini hatırlatan İşliyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte telefonları ve iletişim araçlarını kullanarak çevremizdekilerin halini hatırını sorabiliriz. Akrabalarımızın ve çevremizdekilerin evlerine gidemesek bile kapıdan hal ve hatırlarını sorabiliriz, ihtiyaçlarını görebiliriz ama kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Bir telefon etmek suretiyle bile olsa gönüllerini almalı, varsa mutlaka ihtiyaçlarını görmeliyiz."

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