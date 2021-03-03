MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİl il normalleşme haritası: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde yasaklar ve yeni normaller
GeriGündem İl il normalleşme haritası: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde yasaklar ve yeni normaller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 10:04 | 

İl il normalleşme haritası: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde yasaklar ve yeni normaller

Koronavirüs risk haritasını yayımlayan Sağlık Bakanlığı, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklerle kategorize ettiği illerdeki risk durumunu erişime açtı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın turuncu renkle yüksek risk grubunda yer aldığı normalleşme haritası, illerde yeni normal düzenine geçilmesinde önem arz ediyor. Peki, illerde normalleşme haritasına göre hangi il hangi renk ve risk grubunda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Normalleşme haritasında düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak gruplandırıldı. Buna göre bu illerdeki risk durumuna göre kararlar alınacak ve uygulamaya konulacak. İşte, renklere göre uygulanacak olan yasak ve kısıtlamalar

2MAVİ RENKLİ İLLER

MAVİ RENKLİ İLLER

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.
- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

3SARI RENKLİ İLLER

SARI RENKLİ İLLER

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.
- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

4TURUNCU RENKLİ İLLER

TURUNCU RENKLİ İLLER

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.
- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.
- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.
- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

5KIRMIZI RENKLİ İLLER

KIRMIZI RENKLİ İLLER

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.
- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.
- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.
- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi