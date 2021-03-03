İl il normalleşme haritası: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde yasaklar ve yeni normaller

TURUNCU RENKLİ İLLER - Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



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