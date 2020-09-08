İl il koronavirüs(covid 19) risk ve yoğunluk haritası 8 Eylül: Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre korona virüs verilerini paylaştı

6 EYLÜL SON DURUM RAPORU Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük illere göre vaka ve ölüm sayısı verilerini paylaştı.



Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%5,8 ve -%5,3), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%3,6) görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%24,4). Sadece, Ortadoğu Anadolu Bölgesinde artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 12 vakadır. 50-64 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 23,5’dir.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).