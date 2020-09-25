İl il koronavirüs vaka sayısı ve yatak doluluk oranları açıklandı - Sağlık Bakanlığı Ordu, Samsun, Sinop illere göre coronavirüs risk haritası

İLLERE GÖRE İYİLEŞEN VE VAKA VERİLERİ Sağlık Bakanlığı'nın covid 19 internet sitesinde yer alan verilere göre, yaş grupları, iyileşen ve hasta verileri son raporla açıklandı. Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %1,6 ve %6,8), yeni COVID-19 hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür (sırasıyla -%2,8 ve -%5,2).



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.