İl il koronavirüs vaka sayısı ve yatak doluluk oranları açıklandı - Sağlık Bakanlığı Ordu, Samsun, Sinop illere göre coronavirüs risk haritası
Koronavirüs illere göre günlük vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika açıklandı. Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu açıklayan Bakan Koca, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'ta vaka sayılarında düşüş olduğunu bildirdi. Orta Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayıları hakkında bilgiler veren Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33 oldu" dedi. işte, 25 Eylül illere göre vaka sayısı oranları.
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Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu illere göre koronavirüs verileri son dakika açıklamalar ile belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Filyasyon tüm Türkiye'de önemini korumaya devam edecek, temaslılarla yüzde 98,7'ye ulaştık." dedi. Diğer yandan, Bakan Koca Orta Karadeniz Bölgesi'nde korona virüs vaka sayısında düşüş olduğunu ifade etti. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 25 Eylül il il koronavirüs vaka sayısı ve iyileşen sayıları
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İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs illere göre vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki son durumla ilgili şunları söyledi;
Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda artış var.
Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Korona sebebiyle tedavi gören insan sayısı 6,5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona yaklaşmıştır.
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Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.
İçişleri Bkaanlığı ile işbirliği içinde illerimiz Hıfzısıhhalarla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'un salgınla mücadalede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik.
Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40.Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta %50 düşüş görüyoruz.
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YATAK DOLULUK ORANI
Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun'da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40. Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı%69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı%71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz. Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33
Filyasyon tüm Türkiye'de önemini korumaya devam edecek, temaslılarla yüzde 98,7'ye ulaştık.
Bu yıl yatırım programına aldığımı şehir hastanelerinin projelerini tamamlamak üzereyiz.
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İLLERE GÖRE İYİLEŞEN VE VAKA VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın covid 19 internet sitesinde yer alan verilere göre, yaş grupları, iyileşen ve hasta verileri son raporla açıklandı. Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %1,6 ve %6,8), yeni COVID-19 hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür (sırasıyla -%2,8 ve -%5,2).
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4’ tür.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbul Bölgesindedir (-%19,2). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Batı Karadeniz Bölgesindedir.