İl il Koronavirüs vaka sayısı 16 Eylül: Covid-19 Türkiye günlük tablosu ölüm ve vaka sayıları (İstanbul - Ankara) - Koronavirüs risk haritası
Koronavirüs il il vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yaş grupları ve illere göre korona virüs vaka sayısı Covid 19 internet sitesinden yayınlandı. Açıklanan güncel koronavirüs tablosuna göre, corona virüsten vefat eden hasta sayısı 67 oldu, 1.202 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Corona virüs salgınında yapılan son açıklamaya göre, bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış da Doğu Marmara Bölgesinde oldu. Artan vaka sayıları dikkat çekerken, en yüksek vaka sayısına sahip olan iller arasında yer alan Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde son durumu merak ediyorlar. Diğer yandan geçtiğimiz hafta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bitlis, Hakkari, Muş, Van gibi illerde covid 19 vaka haritasındaki yükselişe dikkat çekmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs günlük vaka haritası ve genel tablo istatistik verileri günlük olarak güncelleniyor. Peki ülkemizde koronavirüs son durumu nedir? İşte, 16 Eylül koronavirüs illere ve yaş gruplarına göre günlük vaka, ölüm ve hasta sayısı istatistik verileri...
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, aktif hasta sayısının ve ağır hasta sayısının artmaya devam ettiğini bildirerek, tedbir uyarısında bulundu.
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İLLERE GÖRE GÜNLÜK VAKA SAYISI İSTATİSTİKLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs günlük istatistik verileri için 15 Eylül vaka, iyileşen, ölüm ve hasta sayısı belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde;
Bir önceki güne göre entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%6,5), hastanedentaburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,6) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%24,9) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise BatıMarmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 6vakadır.
80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda23,5, erkeklerde ise 31,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuMarmara Bölgesindedir (-%22,7). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış da Doğu Marmara Bölgesindedir (%38,5).
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Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu, 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1327'e yükseldi.Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.
Test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.
Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.
Denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve haklarında ayrıca işlem yapılacak.
İstanbul'da 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uygulandıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1479 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Isparta'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar ve Aşağıkaşıkara köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%24,9) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 6 vakadır.
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Bir önceki güne göre entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%6,5), hastanedentaburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,6) görülmüştür.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 23,5, erkeklerde ise 31,7’dir. Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesindedir (-%22,7). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış da Doğu Marmara Bölgesindedir (%38,5).
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Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 260 bin 58'e yükseldi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.
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Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.
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"İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz"
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımında, nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.
Koca, "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum." dedi.
Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi
İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.
Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.
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Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.
Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.
Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.
Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.
Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.
Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek."
HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon
Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.
Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
Genelgede vali ve kaymakamların bu esaslar çerçevesinde gerekli kararları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alması istendi.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği bildirildi.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.İzmir ve Talimhane etkinlikleri ertelendi
Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiği bildirildi.