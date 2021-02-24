İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı... Yasaklar hangi illerde kaldırılacak? İşte Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunda son durum

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKÂRİ VE ŞIRNAK



Vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, “Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak” dedi.



RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME



Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:



DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller



ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller



YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller



ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller.



KARADENİZ ALARM VERİYOR



Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz’de. Ordu’da her 100 bin kişiden 228’inde virüs tespit edildi. Ordu’yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu’da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.