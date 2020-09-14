İl il Koronavirüs Türkiye tablosu 14 Eylül: Sağlık Bakanlığı yaş grupları ve illere göre korona virüs verilerini duyurdu - Covid 19 risk haritası
Koronavirüs il il vaka sayısı tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından belli oldu. Corona virüs salgınında yapılan son açıklamaya göre, bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Korona virüs tedavisini tamamlayarak taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış ise İstanbul'da oldu. Artan vaka sayıları dikkat çekerken, en yüksek vaka sayısına sahip olan iller arasında yer alan Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde son durumu merak ediyorlar. Diğer yandan geçtiğimiz hafta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bitlis, Hakkari, Muş, Van gibi illerde covid 19 vaka haritasındaki yükselişe dikkat çekmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs günlük vaka haritası ve genel tablo istatistik verileri günlük olarak güncelleniyor. Peki ülkemizde koronavirüs son durumu nedir? İşte, 14 Eylül koronavirüs illere ve yaş gruplarına göre günlük vaka, ölüm ve hasta sayısı istatistik verileri.
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1
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.
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Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%3,5) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla artı Batı Marmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 8vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 30,0’dur.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir(-%11,4). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir(%5,4)
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.
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"İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz"
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımında, nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.
Koca, "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum." dedi.
Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi
İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.
Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.
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Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.
Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.
Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.
Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.
Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.
Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek."
HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon
Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.
Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
Genelgede vali ve kaymakamların bu esaslar çerçevesinde gerekli kararları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alması istendi.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği bildirildi.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.İzmir ve Talimhane etkinlikleri ertelendi
Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiği bildirildi.