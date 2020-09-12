İl il koronavirüs risk ve yoğunluk haritası 12 Eylül: Sağlık Bakanlığı yaş grupları ve illere göre korona virüs (Covid 19) verilerini duyurdu
Koronavirüs il il günlük vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 'Covid 19' internet sitesinde yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısını açıklayarak, Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'teki vaka sayısına dikkat çekti. Koca, illere göre vaka sayısına yönelik canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı." dedi. Diğer yandan günlük il il covid 19 istatistik verilerini paylaşan bakanlık vaka sayısında en fazla azalışın Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu. Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesinde oldu. İşte, 12 Eylül yaş gruplarına göre koronavirüs istatistik verileri ve il il koronavirüs (covid 19) yoğunluk ve vaka haritası...
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1
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Sağlık Bakanlığı coronavirüs tablosu il il ve yaş gruplarına göre belli oldu. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgınında, illere göre vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler." dedi ve illerdeki son durumu paylaştı. Diğer yandan vaka sayısı en fazla olan il Ankara olarak açıklandı. İşte, illere göre corona virüs istatistikleri.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%0,3), yeni COVID-19 vaka sayısında ise azalma (-%5,1) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%27,7). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 18 vakadır. 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,1, erkeklerde ise 28,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (-%22,8). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%9,1).
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca bölgelere göre vaka sayısını değerlendirerek, şu ifadelerde bulundu;
Bugün Van'daki incelemelerimizi ve çalışmalarımızı tamamladık. Van'ı merkez alarak devamında Muş ve Hakkari'deki mevcut durumu detaylarıyla değerlendirdik. Bu illerimiz hakkındaki önemli haberleri sizinle paylaşacağım.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.
Biraz önce ifade ettiğim üzere Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.
Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.
65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.
Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%0,3), yeni COVID-19 vaka sayısında ise azalma (-%5,1) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%27,7). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 18 vakadır.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,1, erkeklerde ise 28,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (-%22,8). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%9,1).
5
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Türkiye il il vaka ve hasta sayısı istatistiklerine göre, Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalışDoğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%9,0). En fazla artış ise İstanbul Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 61 vakadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 27,6 erkeklerde ise 28,8’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (-%26,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%12,0).
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İllere göre koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
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6 EYLÜL SON DURUM RAPORU
Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük illere göre vaka ve ölüm sayısı verilerini paylaştı.
Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%5,8 ve -%5,3), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%3,6) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%24,4). Sadece, Ortadoğu Anadolu Bölgesinde artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 12 vakadır. 50-64 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 23,5’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).
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YAŞ GRUPLARINA GÖRE KORONAVİRÜS İSTATİSTİK VERİLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 ayda koronavirüse yakalanan gençlerin istatistiklerini paylaşarak, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." notunu düştü.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.
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COVİD 19 VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANAN İLLER
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olarak duyurdu.
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AĞIR HASTA SAYISI ARTAN İLLER
Koronavirüs ağır hasta sayısı artan iller hakkında bilgi veren Koca şunları söyledi;
"İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım"
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CORONAVİRÜS BÖLGELERE GÖRE VAKA SAYISI
5 Eylül Koronavirüs istatistik verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan veriler şöyle;
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%16,4). En fazla artış ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 25 vakadır.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%35,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir.
Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %6,2 ve %5,3), yeni COVID-19 vaka sayısında azalma (-%1,8) görülmüştür.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 25,7, erkeklerde ise 26,8’dir.