İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı! Vaka sayısı İstanbul'da 251,12, oldu... 13-19 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre corona virüs sayıları

İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul’da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10’un altında “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek” ve 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.



UŞAK'TA DENETİM SÜRÜYOR



Öte yandan, Uşak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.



Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktardı.



Dün basın mensuplarına açıklama yapan Kocabıyık, "Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız." derken, "Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.