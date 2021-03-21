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Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 18:05 | 

İl il koronavirüs risk haritası yayınlandı: Vaka sayısı 5 ilde yükseldi... İşte 13-19 Mart İstanbul, Ankara, İzmir illere göre coronavirüs risk durumu

İllere göre koronavirüs haritası yayınlandı. Risk durumu hakkında uyarılarını yenileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart koronavirüs illere göre haftalık oranlarını paylaştı. Bakan Koca'nın yayınladığı haritadaki verilere göre, 5 ilde vaka oranlarında artış yaşandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 olarak kaydedildi. Bakan Koca tedbir uyarısının altını çizerek, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı. 6-12 Mart haftası ile kıyaslandığında bazı illerde vaka 100 binde 100’ün üzerine çıktı. İşte, il il haftalık korona virüs haritası ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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İl il corona virüs risk ve yoğunluk haritası son gelişmeler ile açıklandı. Korona virüs haftalık vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." paylaşımı yaptı. Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen illerden oldu. Geçtiğimiz hafta en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görülmüştü. Gözler şimdi renklere göre koronavirüs risk haritasında...

213-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.

3DİĞER HAFTANIN İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DİĞER HAFTANIN İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 57 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 24 ilde azaldı.

Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

4VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış yaşandı, 23 ilde sayı azaldı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

525 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100ÜN ÜSTÜNDE

25 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100'ÜN ÜSTÜNDE

Ülke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Konya (203,91), Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89), Rize (188,18), İstanbul (178,25), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Adıyaman (154,63), Çanakkale (149,76), Kayseri (142,95), Kocaeli (138,39), Gümüşhane (137,61), Kırklareli (137,12), Tekirdağ (121,64), Kastamonu (118,23), Artvin (100,88)"

6EN İYİ DURUMDAKİ İLLER

EN İYİ DURUMDAKİ İLLER

Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt'te vaka sayısı 100 binde 12,08'den 2,11'e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan diğer iller düşükten yükseğe doğru şöyle sıralandı:

"Şanlıurfa (15,41), Batman (15,64), Bitlis (15,95), Mardin (17,32), Diyarbakır (17,83), Uşak (19,22), Van (20,36), Ağrı (22,22), Kars (24,92), Bingöl (25,2), Muş (27,24), Elazığ (29,59)"

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller düşükten yükseğe doğru sırasıyla şu şekilde:

"Denizli (41,5), Sivas (43,88), Erzurum (45,63), Yozgat (46,05), Karabük (47,21), Çankırı (47,29), Afyonkarahisar (47,5), Kırşehir (47,73), Manisa (50,12), Bayburt (51,28), Erzincan (53,75), Tunceli (53,93), Kahramanmaraş (56,5), Karaman (56,88), Aydın (58,71), Isparta (61,09), Bartın (62,82), Adana (63), Nevşehir (64,6), Bolu (65,76), Gaziantep (67,44), Ankara (68,53), Hatay (69,43), Çorum (73,19), Ardahan (73,83), Eskişehir (74,59), Zonguldak (75,44), Bursa (78,47), İzmir (78,57), Muğla (80,24), Iğdır (80,97), Bilecik (81,38), Düzce (81,63), Kütahya (85,14), Burdur (86,49), Kırıkkale (88,27), Niğde (89,21), Sakarya (90,15), Malatya (92,66), Antalya (95,16), Mersin (96,75)"

7İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul’da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10’un altında “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek” ve 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

83 İL MAVİ KALDI

3 İL MAVİ KALDI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.

Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.

Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.

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