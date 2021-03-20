İl il koronavirüs risk haritası: Vaka sayısı 5 ilde yükseldi... İşte 13-19 Mart İstanbul, Ankara, İzmir illere göre corona virüs risk durumu

3 İL MAVİ KALDI Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.



Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.



Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.



Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.