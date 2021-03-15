İl il koronavirüs risk haritası belli oldu! 'Kırmızı' alarm veren 26 il... İşte 15 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre corona virüs verileri
İllere göre korona virüs haritası Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ile her hafta güncelleniyor. Haftalık olarak covid 19 haritasını paylaşan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olduğunu bildirdi. Korona virüs kısıtlamalarında etkili olan risk haritasında artan vakalar daha önce turuncu olan pek çok ilde kırmızı rengin endişesine neden oldu. 27 Şubat-5 Mart verileri ile ilgili açıklama yapan Koca, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." ifadelerini kullandı. İşte, il il koronavirüs risk haritası...
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İl il corona virüs risk ve yoğunluk haritası son gelişmeler ile takip ediliyor. Korona virüs salgınında tedbir uyarısının altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre vaka sayılarını yayınladı. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Uyarılarda bulunan Bilim Kurulu üyeleri ise toplam 26 ilde vaka artışlarının, tehlike sinyaller vermeye başladığını belirtiyor. Gözler şimdi hangi illerde renk değişimi olacağında.
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İLLERE GÖRE KORONA VİRÜS HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
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26 İLDE 'KIRMIZI' ALARM
Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre , Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
İSTANBUL DEĞİŞİR Mİ?
20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.
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İZMİR’DE % 50 ARTIŞ UYARISI
Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart’ta şehirdeki COVID-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.
26 İLDE TEHLİKE ÇANLARI
Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.