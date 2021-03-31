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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 18:31 | 

İl il koronavirüs risk haritası açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı illere göre 20-26 Mart kovid-19 vaka sayısı ve İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

İl il koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Koronavirüs önlemlerinde yol gösteren haftalık risk ve yoğunluk haritasında İstanbul'daki vaka sayısındaki yükseliş tedirginliğe neden oldu. Haftalık verilere göre vaka sayısı en çok artan iller arasında Samsun, İstanbul, Yalova yer aldı. İllere göre koronavirüs haritasında her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Renklere göre koronavirüs haritasında nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir kırmızı renkli iller arasına girmişti. İşte, 20-26 Mart il il koronavirüs risk haritasında son durum.

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İllere göre koronavirüs risk haritası son gelişmeler ile gündemde yer almayı sürdürüyor. Renklere göre risk haritasının ardından haftalık vaka sayılarını gösteren il il korona haritası da güncellendi. Vaka sayısının en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun olurken, 'mavi' kategoride yer alan Şırnak, 13.57 ile vaka sayısının en az olduğu il olarak belirlendi. 13-19 Mart ile kıyaslandığında Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova en çok vaka görülen illerde olmuştu.

220-26 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

20-26 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

3TÜRKİYE KOVİD 19 RİSK HARİTASI AÇIKLANDI

TÜRKİYE KOVİD 19 RİSK HARİTASI AÇIKLANDI

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategorideki tek il ise Şırnak oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

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Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

5ÜÇ BÜYÜK İL KIRMIZI KATEGORİDE

ÜÇ BÜYÜK İL KIRMIZI KATEGORİDE

20-26 Şubat tarihlerini kapsayan ve 1 Mart'ta kamuoyuna duyurulan Türkiye Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride 17 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki il sayısı 58'e çıktı.

Yüksek riskli kategoride daha önce 22 olan il sayısı 12, orta riskli kategoride daha önce 28 olan il sayısı 10 oldu.

Önceki haritada düşük riskli (mavi) kategoride 14 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki yerini koruyan tek il Şırnak oldu.

Eski haritada düşük riskli kategoride yer alan Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van orta riskli (sarı) kategoriye, Bingöl ve Ağrı yüksek riskli (turuncu), Iğdır ise çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçti.

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Daha önce açıklanan haritada yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir ile orta riskli (sarı) kategorideki Ankara, güncellenen haritada çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Burdur, tüm iller içerisinde risk grubunu düşüren tek il oldu.

Buna göre, önceki haritada çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Burdur, güncellenen haritada yüksek riskli (turuncu) kategoriye geçti.

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