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Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 18:27 | 

İl il koronavirüs risk haritası: 58 ilde vaka sayısı yükselişe geçti... 6-12 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre corona virüs sayıları

İllere göre koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile güncellendi. 'Tedbirlere uyarak normalleşmenin mümkün' olduğunun altını çizen Bakan Koca, 6-12 Mart haftasında illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs güncel vaka sayılarında artış olduğunu bildirdi. Koronavirüs tedbirleri ve normalleşmede kritik önem taşıyan haftalık koronavirüs risk haritasında 58 ilde, vaka sayısında yaşanan yükseklik kırmızı renk kaygısına neden oldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, renklere göre koronavirüs haritası ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt verdi. İşte, il il korona virüs risk haritası.

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1

İllere göre corona virüs risk haritası hafta başında açıklandı. Birlikte kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bazı illerde rehavet vaka sayılarında artışa neden oldu. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. En fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek." ifadesini kullandı.

2RENKLERE GÖRE HARİTA NE ZAMAN YAYINLANACAK

RENKLERE GÖRE HARİTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamalarda bulundu;

Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.

3İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 57 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 24 ilde azaldı.

Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

4VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış yaşandı, 23 ilde sayı azaldı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

525 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100ÜN ÜSTÜNDE

25 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100'ÜN ÜSTÜNDE

Ülke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Konya (203,91), Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89), Rize (188,18), İstanbul (178,25), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Adıyaman (154,63), Çanakkale (149,76), Kayseri (142,95), Kocaeli (138,39), Gümüşhane (137,61), Kırklareli (137,12), Tekirdağ (121,64), Kastamonu (118,23), Artvin (100,88)"

EN İYİ DURUMDAKİ İLLER

Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt'te vaka sayısı 100 binde 12,08'den 2,11'e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan diğer iller düşükten yükseğe doğru şöyle sıralandı:

"Şanlıurfa (15,41), Batman (15,64), Bitlis (15,95), Mardin (17,32), Diyarbakır (17,83), Uşak (19,22), Van (20,36), Ağrı (22,22), Kars (24,92), Bingöl (25,2), Muş (27,24), Elazığ (29,59)"

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller düşükten yükseğe doğru sırasıyla şu şekilde:

"Denizli (41,5), Sivas (43,88), Erzurum (45,63), Yozgat (46,05), Karabük (47,21), Çankırı (47,29), Afyonkarahisar (47,5), Kırşehir (47,73), Manisa (50,12), Bayburt (51,28), Erzincan (53,75), Tunceli (53,93), Kahramanmaraş (56,5), Karaman (56,88), Aydın (58,71), Isparta (61,09), Bartın (62,82), Adana (63), Nevşehir (64,6), Bolu (65,76), Gaziantep (67,44), Ankara (68,53), Hatay (69,43), Çorum (73,19), Ardahan (73,83), Eskişehir (74,59), Zonguldak (75,44), Bursa (78,47), İzmir (78,57), Muğla (80,24), Iğdır (80,97), Bilecik (81,38), Düzce (81,63), Kütahya (85,14), Burdur (86,49), Kırıkkale (88,27), Niğde (89,21), Sakarya (90,15), Malatya (92,66), Antalya (95,16), Mersin (96,75)"

63 İL MAVİ KALDI

3 İL MAVİ KALDI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.

Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.

Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.

7İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul’da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10’un altında “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek” ve 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

UŞAK'TA DENETİM SÜRÜYOR

Öte yandan, Uşak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktardı.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Kocabıyık, "Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız." derken, "Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.

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