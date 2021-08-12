Gündem Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 18:54 | 12 Ağustos 2021 - 18:54

İl il koronavirüs haritası yayınlandı! 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum

İllere göre koronavirüs vaka sayısı haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandı. 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık corona virüs yoğunluğu haritasında vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak kaydedildi. Koronavirüs tedbirlerine yol gösteren her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları tablosunda, Siirt yine ilk sırada yer aldı. Bakan Koca aşılamanın önemine vurgu yaparak, mavi ve turuncu kategoriye giren illere dikkat çekti. Peki, haftalık illere göre vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde haftalık vaka sayıları oranları.