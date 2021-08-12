İl il koronavirüs haritası yayınlandı! 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum
İllere göre koronavirüs vaka sayısı haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandı. 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık corona virüs yoğunluğu haritasında vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak kaydedildi. Koronavirüs tedbirlerine yol gösteren her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları tablosunda, Siirt yine ilk sırada yer aldı. Bakan Koca aşılamanın önemine vurgu yaparak, mavi ve turuncu kategoriye giren illere dikkat çekti. Peki, haftalık illere göre vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde haftalık vaka sayıları oranları.
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İl il haftalık corona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Aşılama oranları ile vaka sayılarının belirleyici olduğu risk haritası ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.
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İLLERE GÖRE VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.
Siirt, her 100 bin kişide 974,40 vaka ile ilk sırada yer aldı.
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TURUNCU VE MAVİ RENGE DÖNEN İLLER
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada turuncu ve mavi kategoriye geçen illeri de paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı;
ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.
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BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.
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AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.