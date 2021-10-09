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Haber Giriş: 09 Ekim 2021 - 18:59 | 

İl il koronavirüs haritası! İllere göre corona virüs vaka sayısı düşen ve yükselen iller belli oldu! İşte 25 Eylül-1 Ekim'de son durum

İllere göre vaka sayısı, koronavirüs haritası ile beraber belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık Kovid-19 risk haritasında vaka sayısı en çok azalan ve yükselen iller açıklandı. Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vaka sayısı en çok artan 10 ile dikkat çekti. İşte, 25 Eylül-1 Ekim haftalık corona virüs vaka sayısı haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde son durum.

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İl il corona virüs vaka sayısı ve risk haritası güncellendi. Koronavirüs tedbirlerine yön gösteren insidans haritasında 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı belirlendi. Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne gibi iller coronavirüs vaka sayısının en çok arttığı kentler arasında yer alırken, Antalya, Van, Muğla, İzmir en az vaka görülen illerden oldu.

2HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI HARİTASI YAYINLANDI

HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. Buna göre; 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

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Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, tedbir uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

4İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33), Bingöl (332,9),

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Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05), Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21),

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Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32), Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"

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