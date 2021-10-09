İl il koronavirüs haritası! İllere göre corona virüs vaka sayısı düşen ve yükselen iller belli oldu! İşte 25 Eylül-1 Ekim'de son durum

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, tedbir uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:



25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.