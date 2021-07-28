İl il koronavirüs haritası güncellendi: 17-23 Temmuz haftalık vaka sayısı artan ve azalan iller belli oldu... 3 ile dikkat!
İllere göre koronavirüs vaka sayısı haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan il il haftalık Kovid-19 vaka haritasında, Siirt 100 binde 748,39 vaka sayısı ile birinci sırada yer aldı. 80 ilde artışın görüldüğü 17-23 Temmuz haftalık verilerinde Bolu vaka sayısının azaldığı tek il oldu. Vaka artışının dikkat çektiği harita ile ilgili Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada tedbir uyarısını yenileyerek, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı. İşte, haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasında son durum bilgileri.
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İl il haftalık corona virüs haritası belli oldu. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Siirt ise 748,39 vaka ile en yüksek artışın yaşandığı il oldu. Bu ildeki 100 binde Covid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olarak kayıtlarda yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
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VAKA SAYISI EN ÇOK GÖRÜLEN İLLER
Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.
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Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
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Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.
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Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.