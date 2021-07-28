İl il koronavirüs haritası güncellendi: 17-23 Temmuz haftalık vaka sayısı artan ve azalan iller belli oldu... 3 ile dikkat!

İl il haftalık corona virüs haritası belli oldu. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Siirt ise 748,39 vaka ile en yüksek artışın yaşandığı il oldu. Bu ildeki 100 binde Covid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olarak kayıtlarda yer aldı.