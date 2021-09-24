İl il koronavirüs haritası: 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Türkiye haftalık koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile güncellendi. Her hafta yayınlanan illere göre haftalık vaka haritasında, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. En çok artış yaşanan illere dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.