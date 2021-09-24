İl il koronavirüs haritası: 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum
İllere göre koronavirüs risk ve yoğunluk haritası belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 11-17 Eylül il il haftalık vaka sayısı haritasında, en yüksek ve en düşük iller açıklandı. İllere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum geçen haftaya göre en çok vaka artışı görülen illerden oldu. Peki, illere göre covid 19 haftalık vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum bilgileri.
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Türkiye haftalık koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile güncellendi. Her hafta yayınlanan illere göre haftalık vaka haritasında, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. En çok artış yaşanan illere dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.
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11-17 EYLÜL HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu. Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.
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3 İLDE SON DURUM
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.
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Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.