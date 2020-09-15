İl il Koronavirüs günlük Türkiye tablosu 15 Eylül: Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara ve illere göre korona virüs vaka sayları.. Covid 19 risk haritası

Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.



Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.



Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:



"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.



Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.



Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.



Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek."



HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon



Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.



Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.



Genelgede vali ve kaymakamların bu esaslar çerçevesinde gerekli kararları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alması istendi.



Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği bildirildi.



Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.İzmir ve Talimhane etkinlikleri ertelendi



Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiği bildirildi.