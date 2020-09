İl il Koronavirüs (Covid 19) vaka sayısı 19 Eylül: Türkiye illere göre korona virüs günlük tablosu ölüm ve vaka sayıları istatistikleri

Bakan Koca'dan DSÖ'ye "aşı" mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu'na hitap etti.



Türkiye'de salgını tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisiyle kontrol altında tutmayı başardıklarını dile getiren Koca, "Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyanın büyük bir umutla Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirterek şöyle devam etti:



"Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ'ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ'ye ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte Bölge Ofisinin Avrupa Bölgesi'nin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir."



Hacettepe Üniversitesinden aşı denemelerine ilişkin açıklama



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de ilk kez uygulanan Kovid-19 faz 3 aşı çalışmasına ilişkin, "Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz bu çalışmaya almayı. Bu 13 bin kişinin ilk aşamada 1200'ü, hastalık açısından ön planda ve en yüksek riskli grubu teşkil eden sağlık personeli olacak." dedi.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de ilk kez denenmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) faz 3 aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Prof. Dr. Güran, burada yaptığı açıklamada, faz 3 aşı çalışmalarında geçen 9 aşı çalışmasının bulunduğunu, bu çalışmalar içerisinde en önde ve potansiyeli olan çalışmanın Sinovac firması tarafından yürütülen çalışma olduğuna dikkat çekti. Güran, "Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde aşının faz 3 çalışmalarının Türkiye'de koordinasyonunu sağlayan bir misyona sahip. Dün ilk aşılama yapıldı. Ülkemiz ve dünya açısından bu çalışmaların olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı



Ankara'da, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.



Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.



İşletmelerde, sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.



Denetimlere katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere Kovid-19 tedbirlerinin denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevini yaptıklarını söyledi.



İşletmelerin, aynı hatada ısrar etmesi durumunda müeyyide uyguladıklarını belirten Vali Şahin, görebildiği kadarıyla vatandaşların da iş yerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığını bildirdi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar lira kaynak



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.



Selçuk, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildirdi.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek olarak 4 periyodik pay daha gönderdiklerini belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk yeni dönemdeki eğitimin detaylarını anlattı



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda haftada iki gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da 'mavi' grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz." dedi.



Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.



Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.



Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:



"HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şöförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak."



İstanbul Valisi başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplandıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı.



Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen salgın çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.