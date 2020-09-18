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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 19:43 | 

İl il Koronavirüs (Covid 19) vaka sayısı 19 Eylül: Türkiye illere göre korona virüs günlük tablosu ölüm ve vaka sayıları istatistikleri

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 30 milyon 235 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 948 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 940 bine ulaştı. Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 829 bine, Hindistan'da 5 milyon 118 bine, Brezilya'da 4 milyon 419 bine, Rusya'da 1 milyon 85 bine çıktı. Tüm dünyada bunlar olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte, 19 Eylül: Türkiye illere göre korona virüs günlük tablosu ölüm ve vaka sayıları istatistikleri...

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Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu. Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.

AĞIR HASTA MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1402 oldu.

HASTALIĞA YAKALANAN SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca Twitter'da yaptığı açıklamada, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" dedi.

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Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü açıklanan tabloya göre son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi. 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın

5Bakan Kocadan DSÖye aşı mesajı
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Bakan Koca'dan DSÖ'ye "aşı" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu'na hitap etti.

Türkiye'de salgını tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisiyle kontrol altında tutmayı başardıklarını dile getiren Koca, "Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyanın büyük bir umutla Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ'ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ'ye ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte Bölge Ofisinin Avrupa Bölgesi'nin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir."

Hacettepe Üniversitesinden aşı denemelerine ilişkin açıklama

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de ilk kez uygulanan Kovid-19 faz 3 aşı çalışmasına ilişkin, "Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz bu çalışmaya almayı. Bu 13 bin kişinin ilk aşamada 1200'ü, hastalık açısından ön planda ve en yüksek riskli grubu teşkil eden sağlık personeli olacak." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de ilk kez denenmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) faz 3 aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Güran, burada yaptığı açıklamada, faz 3 aşı çalışmalarında geçen 9 aşı çalışmasının bulunduğunu, bu çalışmalar içerisinde en önde ve potansiyeli olan çalışmanın Sinovac firması tarafından yürütülen çalışma olduğuna dikkat çekti. Güran, "Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde aşının faz 3 çalışmalarının Türkiye'de koordinasyonunu sağlayan bir misyona sahip. Dün ilk aşılama yapıldı. Ülkemiz ve dünya açısından bu çalışmaların olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı

Ankara'da, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İşletmelerde, sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere Kovid-19 tedbirlerinin denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevini yaptıklarını söyledi.

İşletmelerin, aynı hatada ısrar etmesi durumunda müeyyide uyguladıklarını belirten Vali Şahin, görebildiği kadarıyla vatandaşların da iş yerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar lira kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek olarak 4 periyodik pay daha gönderdiklerini belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk yeni dönemdeki eğitimin detaylarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda haftada iki gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da 'mavi' grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz." dedi.

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şöförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak."

İstanbul Valisi başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplandıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı.

Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen salgın çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

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İllere göre göre ve yaş gruplarına göre koronavirüs vaka verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları ifade etti;

Son hafta günlük ortalama yoğun bakım sayısının son ay günlük ortalama yoğun bakım sayısına göre oranı ise yüzde 34,51, son hafta ise hem vaka hem yoğun bakım yani hastane yükü açısından stabil kaldığını, yani Ankara'nın son hafta bir stabil döneme girdiğini ve kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Esas 1 hafta 10 gün sonra düşüşü eğer bu tedbirleri aynı şekilde devam ettirerek vatandaşımız bu noktada ayrıca destek verme aynı şekilde izole edilen kişilerin izolasyonu devam eder ve erken dönemde tedavi başlanırsa ve başlama noktasındaki bu gayretimizin de sonuç vereceğini düşünüyoruz. Gelecek haftadan sonra 1 hafta 10 gün içinde bu stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul'da yatak doluluk oranının yüzde 55,3 olduğunu, yoğun bakım yatak doluluk oranı 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,9, son ay günlük ortalama zatürre oranının yüzde 6,53, son hafta zatürre oranının yüzde 4,72 olduğunu belirten Koca, son üç gün zatürre oranının yüzde 67 olduğunu, filyasyon ve tedaviye erken başlanarak sonuç alındığını ve hastane yükünün giderek azaldığını son hafta bu artış trendinin azaldığını ancak önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söyledi.

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Yatak doluluk oranı 54,1, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 72,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 47,8 son ay günlük ortalama zatürre oranı 8,38, son hafta bu oran yüzde 5,46'ya kadar düştü ciddi bir düşüş son 3 gün ise yüzde 4,4 inmiş durumda. İzmir'de de sadece son ayda yarı yarıya zatürre oranının düştüğünü orada da filyasyonun ve tedavinin erken başlandığını ve sonuç aldın alındığını bir hastane yükünün giderek azaldığını söylemek istiyorum

Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranlarında az da olsa bir düşme, kısmi bir düşme belirgin değil buna karşın ventilatör doluluk oranlarımızda ise haftaya göre hafif bir yükselme eğilimini görüyoruz. Standart yatak doluluk oranlarını gösteren kırmızı çizgi hafta sonları gördüğünüz gibi düşüş olmakta, iki tarihte ise dramatik düşüşü görüyoruz. Bu iki tarih biri Ramazan biri Kurban Bayramları, burada da kontrol edilemez bir durumun olmadığını ama yer yer il özelinde bazı sıkıntıların yaşanabileceğini söylemek istiyorum.

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Koca, il bazındaki yoğun bakım yatak doluluk oranlarına ilişkin, "En dolu illerimiz yatak doluluk oranı, yoğun bakım Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresun 75,34, Hatay yüzde 74,92 olduğunu görüyoruz yüksek 70'in üzerinde olan illeri söyledim. 3 büyük ilimize de baktığımızda İzmir yüzde 72,5, Ankara yüzde 63,23, İstanbul ise yüzde 59,61 olarak görülüyor." bilgisini verdi.

Ventilatör doluluk oranlarına ilişkin Koca, şunları kaydetti:

"Yüzde 60'ın üzerinde herhangi bir ilimizin Bartın dışında olmadığını görüyoruz. Bartın'da yüzde 65,08 diğer illerimiz 60'ın altında yüzde 50'nin üzerinde olan illerimiz ise Bilecik yüzde 56,45, Amasya yüzde 56,11, Afyonkarahisar yüzde 55,73, Sakarya yüzde 53, 86, İzmir yüzde 51,4. Tablodan da görüldüğü gibi ventilatör doluluğu ile ilgili genel anlamda bir sorun olmadığı rahatlıkla söylenebilir ama yoğun bakım yatak dolduğunda il bazında yer yer sorunlar yaşanabilir onunla da ilgili zaten tedbirlerimizi alıyoruz."

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;

Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6 oldu.

Bugün günlük tablomuzda toplam hasta sayımız 1771. Test sayımız 112 bin 645. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Zatürre oranımız son 1 haftanın ortalaması yüzde 7.1. Zatüre oranı yüzde 29-30'lardan bu orana düşmüş oldu. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Ağır hasta sayımız 1351'e kadar çıkmış durumda.

10İLLERE GÖRE GÜNLÜK VAKA SAYISI İSTATİSTİKLERİ
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İLLERE GÖRE GÜNLÜK VAKA SAYISI İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs günlük istatistik verileri için 15 Eylül vaka, iyileşen, ölüm ve hasta sayısı belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde;

Bir önceki güne göre entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%6,5), hastanedentaburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,6) görülmüştür.

Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%24,9) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise BatıMarmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 6vakadır.

80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda23,5, erkeklerde ise 31,7’dir.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuMarmara Bölgesindedir (-%22,7). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış da Doğu Marmara Bölgesindedir (%38,5).

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Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu, 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1327'e yükseldi.Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve haklarında ayrıca işlem yapılacak.

İstanbul'da 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uygulandıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1479 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Isparta'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar ve Aşağıkaşıkara köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%24,9) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 6 vakadır.

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Bir önceki güne göre entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%6,5), hastanedentaburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,6) görülmüştür.

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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 23,5, erkeklerde ise 31,7’dir. Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesindedir (-%22,7). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış da Doğu Marmara Bölgesindedir (%38,5).

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Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 260 bin 58'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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"İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz"

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımında, nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.

Koca, "11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum." dedi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderildi.

Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

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Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.

Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek."

HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon

Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Genelgede vali ve kaymakamların bu esaslar çerçevesinde gerekli kararları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alması istendi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı belirtilen genelgede, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği bildirildi.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.İzmir ve Talimhane etkinlikleri ertelendi

Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiği bildirildi.

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