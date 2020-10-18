İl il Koronavirüs (corona virus) Türkiye Günlük Tablosu 18 Ekim: İllere göre korona virüs hasta, ölüm sayısı - İyileşen hasta sayısında artış

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1427 oldu, son 24 saatte 1504 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi.



Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında tedbire dikkat çekerken, "Maskenin koruyuculuğu %90'ana ulaştığı kadar bilinmektedir. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski artmaktadır. Lütfen evinizin dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin" dedi. Koca, 'Vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeni tedbirler alınacak mı?' sorusuna ise "Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz. Bu, hiç olmayacağı anlamına gelmez" şeklinde cevap verdi.



İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları...



Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir. Size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin 3 sebebini saydım. 4. sebebi salgına karşı alınması elzem tespitleri buraya gelerek size anlatma ihtiyacı duymamızdır. Önemli sebeplerden biri de maske mesafe ve temizlik kuralının yaygınlaşmasıdır. Yaza nispetle oldukça riski olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Artık vaktimizin çoğu kapalı alanlarda geçecek. Sonbahar ve Kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Koronavirüs bir de girip üzerinden yayılırsa salgınla mücadele etmek zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.