İl İl İftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020
İl il iftar saatleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? sorusu oruç ibadetini yerini getirip iftarını yapmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İftar vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde 28 Nisan Ramazan İmsakiyesi'ne göre merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İşte, tüm illerin iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi 2020...
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Akşam ezanı ve İftar saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde oruç ibadetlerini idrak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanı ramazan ayını bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin artığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan’da tutuldu. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri…
İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Oruç tutan vatandaşlar, imsak vakti ve iftar saati aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte yayınlanan imsakiyeye göre tüm illerin iftar saatleri...
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.
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27 NİSAN 2020 İFTAR SAATLERİ
İstanbul iftar saati 20:04 olacak. Ankara iftar saati 19:47 olacak. İzmir iftar saati 20:07 olacak.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası; "Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…" Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"