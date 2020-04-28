İl İl İftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? Ramazan imsakiyesi 2020

Akşam ezanı ve İftar saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde oruç ibadetlerini idrak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanı ramazan ayını bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin artığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan’da tutuldu. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri…



İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Oruç tutan vatandaşlar, imsak vakti ve iftar saati aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte yayınlanan imsakiyeye göre tüm illerin iftar saatleri...



Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.