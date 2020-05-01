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HaberlerGündem Haberleriİl il İftar saatleri ve imsakiye 2020: Ankara İzmir, İstanbul iftar vakti, akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GeriGündem İl il İftar saatleri ve imsakiye 2020: Ankara İzmir, İstanbul iftar vakti, akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 19:29,

İl il İftar saatleri ve imsakiye 2020: Ankara İzmir, İstanbul iftar vakti, akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi

Tüm illerin iftar saatleri Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, oruçlarını açarak iftar yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar 1 Mayıs il il iftar saatlerine iftar saatleri takvimi üzerinden ulaşacaklar. Peki, iftar bu akşam saat kaçta, ezan kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi bilgisine göre il il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri....

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İftar vakti, oruç tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanı kaçta okunuyor? İftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri…

İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Oruç tutan vatandaşlar, imsak vakti ve iftar saati aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri…

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.

21 MAYIS İFTAR SAATLERİ
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1 MAYIS İFTAR SAATLERİ

İstanbul iftar saati 20:07 olacak.
Ankara iftar saati 19:50 olacak.
İzmir iftar saati 20:10 olacak.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR
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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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