İl il İftar saatleri ve imsakiye 2020: Ankara İzmir, İstanbul iftar vakti, akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi

İftar vakti, oruç tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanı kaçta okunuyor? İftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri…



İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Oruç tutan vatandaşlar, imsak vakti ve iftar saati aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri…



Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.