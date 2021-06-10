İl il cuma namazı saati: 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazını kılacak Müslümanların ibadetlerine yön verecek. Cuma gününün feyzini yaşayarak ibadetlerini yerine getirecek olan pek çok vatandaş, cuma namazı saatlerini Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenebilecekler. 11 Haziran cuma namazı saati ilden ile değişiklik gösterecek. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit olan cuma namazı iki rekat farz, sekiz rekatta sünnet olarak kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saatleri.
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1
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alan cuma namazı saatleri Diyanet takviminden öğrenilebilecek. Öğle ezanına takiben 81 ilde kılınacak olan cuma namazının saati her ilde bir kaç dakika değişecek. Diyanet takvimine göre, 11 Haziran cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'te, İzmir'de ise 13:16'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Haziran'da cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:09
ANKARA: 12:53
İZMİR: 13:16
BURSA: 13:08
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.