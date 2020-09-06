İl il Covid 19 haritası: Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre koronavirüs istatistik verilerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı coronavirüs tablosu il il ve yaş pruplarına göre belli oldu. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgınında, illere göre vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler." dedi ve illerdeki son durumu paylaştı. İşte, 6 Eylül illere göre corona virüs istatistikleri.