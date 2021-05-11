Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 19:58 | 11 Mayıs 2021 - 19:58

İl il corona virüs risk haritası: 1-7 Mayıs Türkiye haftalık vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı illere göre risk haritası

İllere göre risk haritası ve haftalık vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile 1-7 Mayıs illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını güncellendi. Koronavirüs tedbirlerinde belirleyici olan illere göre corona virüs risk ve yoğunluk haritasında vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99 oldu. Risk haritasında en fazla ve en az vaka görülen iller de sıralandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı. İstanbul'daki vaka sayısında ise yüzde 65 azalış görüldü. İşte 1-7 Mayıs illere göre koronavirüs risk haritası...