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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 15:36,

İl il 2020 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: İlk sahur vakti ne zaman? İstanbul, Ankara, il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 24 Nisan'da ilk oruçlar tutulacak. İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu da yayınlanan imsakiye ile cevaplanmış oldu. Müslüman Alemi için önemi büyük olan Ramazan ayı 24 Nisan'da kalkılacak ilk sahur ile birlikte başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. İl il iftar ve sahur saatleri belirlenirken, vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Peki iftar ve sahur saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri ve tüm illerimiz için iftar ve sahur vakitleri

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Ramazan 2020 imsakiyesinin Diyanet İşleri tarafından yayınlanmasının ardından Türkiye'nin tüm illerinde yaşayan vatandaşlar kentlerindeki ramazan imsakiyesini internette araştırıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamın da bu yıl teravih namazları evde kılınacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri ve il il iftar ve sahur vakitleri imsakiye özel sayfamızda. Bulunduğunuz ili seçerek kentinizdeki iftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sayaç ekranı ile iftara ve sahura ne kadar kaldığını da 2020 imsakiye sayfamızdan öğrenebiliyorsunuz. Peki ilk sahura saat kaç kalkılacak, sahur vakti saat kaçta? İşte tüm illerin iftar ve sahur saatleri

2İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ


On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.

Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki fitre bedeli, 27 Türk lirası olarak açıklandı.

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

3İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İstanbul sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? Müslümanlar her yıl yayınlanan Diyanet İmsakiyesine göre oruçlarını tutuyorlar. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul imsakiye 2020 sahur saatleri kapsamında, İstanbul ilk sahur vakti 2020 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. İşte İstanbul sahur ve iftar saatleri...İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 23 Nisan'Da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...

İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorusu, Ramazan ayına artık çok az bir süre kalmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Mega Kent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile evlerde geçecek olan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde ifa edilecek. Peki, İstanbul'da iftar saati kaç olacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiye bilgilerine göre İstanbul iftar ve sahur vakitleri bilgisi

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.

İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.

GünTarihİmsak (Sahur)ÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2913:0716:5520:0021:29*
225.04.202004:2713:0716:5520:0121:31
326.04.202004:2513:0716:5520:0221:32
427.04.202004:2313:0716:5620:0321:33
528.04.202004:2213:0716:5620:0421:35
629.04.202004:2013:0616:5620:0521:36
730.04.202004:1813:0616:5720:0621:38
801.05.202004:1613:0616:5720:0721:39
902.05.202004:1413:0616:5720:0921:41
1003.05.202004:1313:0616:5720:1021:43
1104.05.202004:1113:0616:5820:1121:44
1205.05.202004:0913:0616:5820:1221:46
1306.05.202004:0713:0616:5820:1321:47
1407.05.202004:0613:0616:5920:1421:49
1508.05.202004:0413:0616:5920:1521:50
1609.05.202004:0213:0616:5920:1621:52
1710.05.202004:0113:0616:5920:1721:53
1811.05.202003:5913:0517:0020:1821:55
1912.05.202003:5713:0517:0020:1921:56
2013.05.202003:5613:0517:0020:2021:58
2114.05.202003:5413:0517:0120:2121:59
2215.05.202003:5313:0517:0120:2222:01
2316.05.202003:5113:0517:0120:2322:02
2417.05.202003:5013:0617:0120:2422:04
2518.05.202003:4813:0617:0220:2522:05
2619.05.202003:4713:0617:0220:2622:07**
2720.05.202003:4513:0617:0220:2722:08
2821.05.202003:4413:0617:0320:2822:09
2922.05.202003:4313:0617:0320:2822:11


İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayının ilk gününe kısa bir süre kala sahur ve iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Ankara sahur saatlerine Diyanet İşleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilecekler. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgisine göre, Ankara sahur ve iftar saatleri...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. Ankara'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Ankara'da ilk sahura 24 Nisan Cuma günü saat 04:18'de kalkılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar iftarlarını saat 19:43'te açacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48

5BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Bursa vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Bursalı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. 

İmsakiyede yer alan bilgilere göre Bursa'da ilk sahur saat 04:32 ilk iftar ise 19:58'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:26 olacak.

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3219:5821:26*
225.04.202004:3019:5921:27
326.04.202004:2820:0021:29
427.04.202004:2620:0121:30
528.04.202004:2520:0221:31
629.04.202004:2320:0321:33
730.04.202004:2120:0421:34
801.05.202004:1920:0521:36
902.05.202004:1820:0621:37
1003.05.202004:1620:0721:39
1104.05.202004:1420:0921:40
1205.05.202004:1320:1021:42
1306.05.202004:1120:1121:43
1407.05.202004:0920:1221:44
1508.05.202004:0820:1321:46
1609.05.202004:0620:1421:47
1710.05.202004:0420:1421:49
1811.05.202004:0320:1521:50
1912.05.202004:0120:1621:52
2013.05.202004:0020:1721:53
2114.05.202003:5820:1821:55
2215.05.202003:5720:1921:56
2316.05.202003:5520:2021:57
2417.05.202003:5420:2121:59
2518.05.202003:5320:2222:00
2619.05.202003:5120:2322:02**
2720.05.202003:5020:2422:03
2821.05.202003:4920:2522:04
2922.05.202003:4720:2622:06


BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

6İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İzmir sahur vakti Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, 'ilk sahur ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesini inceliyor. Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak. Peki, İzmir'de ilk sahur saat kaçta? İşte İzmir sahur vakitleri...

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4617:0020:0321:27*
225.04.202004:4417:0020:0421:29
326.04.202004:4217:0020:0521:30
427.04.202004:4117:0020:0621:31
528.04.202004:3917:0020:0721:33
629.04.202004:3817:0120:0821:34
730.04.202004:3617:0120:0921:35
801.05.202004:3417:0120:1021:36
902.05.202004:3317:0120:1121:38
1003.05.202004:3117:0120:1221:39
1104.05.202004:3017:0220:1321:40
1205.05.202004:2817:0220:1421:42
1306.05.202004:2617:0220:1421:43
1407.05.202004:2517:0220:1521:44
1508.05.202004:2317:0220:1621:46
1609.05.202004:2217:0320:1721:47
1710.05.202004:2117:0320:1821:48
1811.05.202004:1917:0320:1921:50
1912.05.202004:1817:0320:2021:51
2013.05.202004:1617:0420:2121:52
2114.05.202004:1517:0420:2221:54
2215.05.202004:1417:0420:2321:55
2316.05.202004:1217:0420:2421:56
2417.05.202004:1117:0420:2421:58
2518.05.202004:1017:0520:2521:59
2619.05.202004:0917:0520:2622:00**
2720.05.202004:0717:0520:2722:01
2821.05.202004:0617:0520:2822:03


İZMİR 2020 İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

7Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

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Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."

9Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kovid-19 gölgesinde idrak edilecek ramazanda vatandaşların, evlerinde ailesiyle namaz kılmasını, kitap okuma halkaları oluşturmasını ve iletişim araçlarıyla yakınlarının hatırını sormasını tavsiye etti.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını, bu sürecin ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra dini hayatı etkilediğini söyledi.

Camilerde cemaatle ibadet edilecek günlerin bir an önce gelmesi için dua ettiğini belirten İşliyen, teravih namazlarının camide cemaatle eda edilmemesinin, ramazanın neşesi, feyiz ve bereketinden yararlanılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

İşliyen, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini dile getirerek, "Özellikle teravih namazı bağlamında kardeşlerimize 'Mademki camilere gidemiyoruz, o halde camileri evlerimize getirelim.' şeklinde bir çağrı yapıyoruz." diye konuştu.

"İhmal edilenleri imar edebiliriz"

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a, "Evlerinizi mescit haline getirin." buyurduğuna işaret eden İşliyen, koronavirüsle mücadele sürecinin ihmal edilenlerin imar edilmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İşliyen, insanların, "nazargahı ilahi (Allah'ın baktığı yer)" olan kalplerini ihmal ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bedenimiz, elbisemiz, işimiz, aşımız ve fiziğimizle o kadar çok meşgul olduk ki Allah'ın nazargahı olan kalplerimizi ihmal ettik. Kalbi imar etmenin yolu zikir, Kur'an, tezekkür, tefekkür ve ibadettir. Dolayısıyla zorunlu inzivada olduğumuz bugünlerde kalbimize yönelebiliriz. Eşlerimizi, eşlerimizle sohbet etmeyi ve çocuklarımızla ilgilenmeyi ihmal etmiş olabiliriz. İşte Allah, o ihmalimizi telafi etme imkanı verdi."
"Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim"
Vatandaşların ramazanda evde geçirdiği vakti ibadet açısından iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde çocuklarımızla namazı birlikte kılmaya gayret etmek lazım. 'Benim kıraatim çok iyi değil. Sesli olarak çok iyi sure okuyamıyorum.' diyen ebeveynlerimiz, hiç olmazsa surelerin açıktan okunmadığı öğle ve ikindi namazlarını ailesiyle kılarak, çocuklarıyla namazları cemaatle kılma alışkanlığı geliştirsinler. Çay ve aile sohbetlerimiz aynı zamanda ilim meclislerimiz olsun. Mukabele geleneğimizde olduğu gibi hatimlerimizi okuyacağız ama ramazan boyunca Kur'an'ın tamamının anlamını okumaya gücümüz yetmese bile, belli surelerin anlamını okuyalım.

Hazret Peygamberin hayatını anlatan, çok güzel yazılmış ve çok hacimli olmayan kitaplar var. Bu ramazandan başlamak suretiyle Peygamber Efendimizin, Sahabe-i Kiram'ın hayatlarından parçalar anlatan, ibadet, ahlak ve benzeri kuralları ihtiva eden ilmihal kitaplarını okuyalım ama mutlaka bir okuma geleneği geliştirelim. Çünkü aynı çatının altında yabancı, birbiriyle konuşamaz insanlar haline geldik. Çünkü maalesef her birimiz elimizdeki telefonun ekranından açılan dünyayı, yanımızdaki sevdiğimizin dünyasına açılmaya tercih ediyoruz."

"Hazreti Peygamberin tavsiye ettiği şekilde itikaf günlerini geçirebiliriz"Ramazanın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetine değinen İşliyen, ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların itikafa evlerinde girebileceğini kaydetti.

İşliyen, vatandaşların evlerinin bir odasını itikaf alanı yapabileceğini bildirerek, "Madem bu yılki itikafı mescitlerde yapamıyoruz, o zaman zikir, ibadet, tefekkür, tezekkür, Kur'an ve duayla meşgul olmak üzere kendi evlerimizde itikafa girebilir, dua edebilir ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekilde o günleri geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Çevremizdekileri kesinlikle ihmal etmemeliyiz"
İşliyen, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yoğun katılımların olduğu iftar sofralarının kurulamayacağına işaret ederek, "Ramazanda toplu iftarlar yapamayacak olmamız, ramazandan fakirleri istifade ettiremeyeceğimiz anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanın ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girileceğini hatırlatan İşliyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte telefonları ve iletişim araçlarını kullanarak çevremizdekilerin halini hatırını sorabiliriz. Akrabalarımızın ve çevremizdekilerin evlerine gidemesek bile kapıdan hal ve hatırlarını sorabiliriz, ihtiyaçlarını görebiliriz ama kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Bir telefon etmek suretiyle bile olsa gönüllerini almalı, varsa mutlaka ihtiyaçlarını görmeliyiz."

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