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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 20:23 | 

İl il 14 Nisan sahur vakitleri paylaşıldı: Yarın sahur saat kaçta? 14 Nisan sahur vakitleri (2021 imsakiyesi)

İkinci sahur vakitleri için araştırmalar başladı. 2021 imsakiyesi ile sahur vakitleri paylaşıldı. Sahur vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet gün gün sahur vakitlerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Vatandaşlar 2021 imsakiye tablosunu inceleyerek 2. gün sahur saatlerini görüntüleyebilir. Peki, yarın sahur saat kaçta? İşte il il 14 Nisan sahur vakitleri

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Sahur saatleri ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Ramazan orucunu tutan vatandaşlar ilk teravih namazını kıldıktan sonra imsak vaktine kadar sahurlarını, akşam ezanıyla ise iftarlarını yaptılar. İlk gün iftarı ardından 2. gün sahur vakitleri için araştırmalar başladı.

İstanbul ve diğer illerin iftar vakitlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İstanbul ve diğer illerde iftara ne kadar olduğunu aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Akşam ezanı saat kaçta? İftara ne kadar, kaç saat kaldı? Ramazan ayının ilk gününde gözler 2021 imsakiyesine çevrildi. Müslümanlar akşam ezanı saatine göre iftar yaparak oruçlarını açacaklar. Ramazan ayı orucu her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlana takvime göre tutuluyor. Bu yıl ramazan ayı nisan ayında başladı. İlk orucu 13 Nisan'da tutuluyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkan vatandaşlar şimdi de iftar vaktini bekliyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? İşte il il iftar vakitleri...

3Ülkelere göre oruç tutma süreleri

Ülkelere göre oruç tutma süreleri

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

4Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavikte tutulacak

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavik'te tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika,

İsveç'in başkenti Stockholm'de 16 saat 3 dakika,

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 saat 45 dakika,

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 saat 45 dakika,

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika,

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 saat 28 dakika,

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 saat 19 dakika,

Kanada'nın Toronto kentinde 15 saat 10 dakika,

İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 2 dakika,

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 saat 46 dakika,

İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika,

ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika,

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 saat 44 dakika,

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 14 saat 31 dakika,

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 14 saat 31 dakika,

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 saat 30 dakika,

Kudüs'te 14 saat 28 dakika,

Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 20 dakika,

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 16 dakika,

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 06 dakika,

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 36 dakika,

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 22 dakika,

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 59 dakika,

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 49 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 49 dakika olacak.

İftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 7 saat 7 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 7 saat 54 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 7 saat 57 dakika olacak.

5İstanbul’da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak

İstanbul’da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da ramazanda 962 mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcunun görev yapacağını bildirdi.

Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan için İstanbul'da davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

İstanbul'da davulculuk kültürünün her ramazanda yaşatıldığını belirten Aykut, "Davulculuk kültürünün devam etmesi için İstanbul'daki muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz." dedi.

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