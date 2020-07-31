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GeriEğitim İl içi tayin atama sonuçları açıklandı! İl içi atama sonuçları ve yer değiştirme açıklayan iller ekranı
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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 13:56,

İl içi tayin atama sonuçları açıklandı! İl içi atama sonuçları ve yer değiştirme açıklayan iller ekranı

İl içi atama ve tayin sonuçları Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla açıklanan il içi atama ve tayin sonuçları, bazı illerin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte duyuruldu. Diğer illerin de bugün açıklaması beklenen il içi tayin atama sonuçları, açıklanmadığı taktirde resmi tatilin de araya girmesiyle birlikte Kurban Bayramı sonrasında öğretmenlerle paylaşılacak. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İşte, tablo verileri ile il içi atama sonuçları ekranı

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İl içi atama ve tayin sonuçları Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla açıklanan il içi atama ve tayin sonuçları, bazı illerin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte duyuruldu. Diğer illerin de bugün açıklaması beklenen il içi tayin atama sonuçları, açıklanmadığı taktirde resmi tatilin de araya girmesiyle birlikte Kurban Bayramı sonrasında öğretmenlerle paylaşılacak. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İşte, tablo verileri ile il içi atama sonuçları ekranıÖğretmenlerin 2020 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları İÇİN TIKLAYIN

2İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2020
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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2020

 

 

35

İzmir  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

36

Kars  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

37

Kastamonu  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

38

Kayseri  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

39

Kırklareli  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

40

Kırşehir  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

41

Kocaeli il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

42

Konya  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

43

Kütahya  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

44

Malatya  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

45

Manisa  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

46

K.maraş  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

47

Mardin  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

48

Muğla  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

49

Muş  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

50

Nevşehir  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

51

Niğde  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

52

Ordu  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

53

Rize  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

54

Sakarya  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

55

Samsun  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

56

Siirt  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

57

Sinop  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

58

Sivas  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

59

Tekirdağ il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

60

Tokat  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

61

Trabzon  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

62

Tunceli  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

63

Şanlıurfa  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

64

Uşak  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

65

Van  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

66

Yozgat  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

67

Zonguldak  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

68

Aksaray  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

69

Bayburt  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

70

Karaman  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

71

Kırıkkale  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

72

Batman  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

73

Şırnak  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

74

Bartın  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

75

Ardahan  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

76

Iğdır  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

77

Yalova  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

78

Karabük  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

79

Kilis  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

80

Osmaniye  il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

81

Düzce il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ

3İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER
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İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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