İl içi tayin atama sonuçları açıklandı! İl içi atama sonuçları ve yer değiştirme açıklayan iller ekranı
İl içi atama ve tayin sonuçları Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla açıklanan il içi atama ve tayin sonuçları, bazı illerin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte duyuruldu. Diğer illerin de bugün açıklaması beklenen il içi tayin atama sonuçları, açıklanmadığı taktirde resmi tatilin de araya girmesiyle birlikte Kurban Bayramı sonrasında öğretmenlerle paylaşılacak. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İşte, tablo verileri ile il içi atama sonuçları ekranı
İl içi atama ve tayin sonuçları Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla açıklanan il içi atama ve tayin sonuçları, bazı illerin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte duyuruldu. Diğer illerin de bugün açıklaması beklenen il içi tayin atama sonuçları, açıklanmadığı taktirde resmi tatilin de araya girmesiyle birlikte Kurban Bayramı sonrasında öğretmenlerle paylaşılacak. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İşte, tablo verileri ile il içi atama sonuçları ekranıÖğretmenlerin 2020 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2020
35
İzmir il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
36
Kars il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
37
Kastamonu il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
38
Kayseri il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
39
Kırklareli il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
40
Kırşehir il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
41
Kocaeli il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
42
Konya il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
43
Kütahya il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
44
Malatya il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
45
Manisa il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
46
K.maraş il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
47
Mardin il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
48
Muğla il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
49
Muş il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
50
Nevşehir il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
51
Niğde il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
52
Ordu il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
53
Rize il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
54
Sakarya il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
55
Samsun il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
56
Siirt il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
57
Sinop il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
58
Sivas il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
59
Tekirdağ il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
60
Tokat il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
61
Trabzon il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
62
Tunceli il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
63
Şanlıurfa il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
64
Uşak il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
65
Van il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
66
Yozgat il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
67
Zonguldak il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
68
Aksaray il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
69
Bayburt il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
70
Karaman il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
71
Kırıkkale il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
72
Batman il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
73
Şırnak il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
74
Bartın il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
75
Ardahan il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
76
Iğdır il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
77
Yalova il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
78
Karabük il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
79
Kilis il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
80
Osmaniye il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ
81
Düzce il içi yer değiştirme atama sonuçları için TIKLAYINIZ