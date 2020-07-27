İl içi 2020 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi yer değiştirme sonuçları

İl içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. MEB sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili yaptığı açıklamada 28 Temmuz tarihine işaret etti.



İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.