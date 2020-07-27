İl içi 2020 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi yer değiştirme sonuçları
İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri aralığında yapılıyor. İhtiyaç listelerinin yayımlanmasının ardından başvurularını yapmaya başlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
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İl içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. MEB sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili yaptığı açıklamada 28 Temmuz tarihine işaret etti.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak, 2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.