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İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2023 || MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen İl Dışı Tayin Sonuçları#İller Arası Tayin#İl Dışı Atama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 16:54

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. MEB il içi atama sonuçları 71 ilde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla açıklanan il içi atama ve tayin sonuçları, bazı illerin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte duyuruldu. Şimdi ise gözler öğretmen il dışı tayin sonuçları duyurularına çevrildi. Peki, MEB Öğretmen il dışı tayin (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak? işte il dışı tayin sonuçları 2023

1/3İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2023 || MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte

İl Içi atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 71 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı. Öğretmenlerin İl Içi Atama Sonuçları ile yer değiştirme durumları yapılan açıklamayla netlik kazdı. İstanbul başta olmak üzere pek çok il Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla beraber sonuç listeleri il müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sırada, iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları var. Peki, MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar...

2/3ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü MEB resmi sitesinden duyurulacak. Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak açıklandı.

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3/3İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2023 || MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

"22 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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