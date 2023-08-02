İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2023 || MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İl Içi atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 71 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı. Öğretmenlerin İl Içi Atama Sonuçları ile yer değiştirme durumları yapılan açıklamayla netlik kazdı. İstanbul başta olmak üzere pek çok il Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla beraber sonuç listeleri il müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sırada, iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları var. Peki, MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar...