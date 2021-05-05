İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 iller arası atama takvimi belli oldu!
İl dışı atama tayin tarihi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. İl dışı tayin ataması ile farklı bir şehirde görevine devam etmek isteyen öğretmenlerin bekleyişi sürerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. "Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir." diyen Bakan Selçuk, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? sorusu için de tarih verdi. İl dışı atama ve tayin kılavuzunun yayınlanması ile süreç başlayacak. İşte, 2021 İl dışı tayin ataması ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İl dışı tayin ataması son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren atamalarla, öğretmenlerin başvurabileceği il dışı tayin ve atama başvurusu için süreç başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamada, il dışı atamalar ile ilgili "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı. İl dışı tayin başvurusu için ilerleyen günlerde detayların netleşmesi bekleniyor
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İL DIŞI TAYİN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayıp ağustos sonunda bitecek şekilde planlandığını belirterek, "İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." dedi.
Selçuk, Akşam TV YouTube kanalı canlı yayınında, eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:
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"Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."
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ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN FORMASYON EĞİTİMİ
Öğretmen adaylarının formasyonla ilgili sorularına da değinen Selçuk, 1 Ocak 2021'e kadar pedagojik formasyon belgesi alan kimsenin hak kaybı olmayacağını, bir uygulama değişikliğine gidileceğini de, mağduriyet yaşanmaması açısından iki yıl önce söylediklerini anlattı.
Selçuk, mezun olan herkesin formasyon alması ve yüz binlerce insanın buralara birtakım ücretler ödemesinin sağlıklı bir işleyiş olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
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"Biz, öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik yani asıl formasyon, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler, bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar, eğer öğretmenlikle ilgili KPSS sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığından mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi alacaklar."