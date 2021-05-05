İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 iller arası atama takvimi belli oldu!

"Biz, öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik yani asıl formasyon, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler, bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar, eğer öğretmenlikle ilgili KPSS sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığından mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi alacaklar."