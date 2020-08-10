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Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 11:20,

İl dışı 2020 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İl dışı tayin sonuçları için geri sayım

İl dışı atama başvuruları 6 Ağustos’ta başladı ve 10 Ağustos’ta sona erecek. Yer değiştirmek isteyen öğrenmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapıyorlar. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. Peki il dışı 2020 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İl dışı tayin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İl dışı atama başvuruları bugün sona erecek. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

2İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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