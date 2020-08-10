İl dışı 2020 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İl dışı tayin sonuçları için geri sayım

İl dışı tayin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İl dışı atama başvuruları bugün sona erecek. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.