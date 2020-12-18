Gündem Fatih TURAN/BULANCAK (Giresun), (DHA) Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 11:08 | 18 Aralık 2020 - 11:08

İkranur Tirsi’nin ölümünde sır perdesi aralanıyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı. İkranur’un ‘suda boğulma’ bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3’üncü Üst Kurulu’ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak. İkranur'un acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi.